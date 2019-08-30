Бацьку же ничего не спасет: астролог рассказал, когда Лукашенко потеряет власть

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает свой 65-й день рождения. Астролог Влад Росс составил гороскоп для "бацьки".

"Лукашенко по знаку Зодиака – Дева, а Дева – это всегда знак долга и чести. Луна в гороскопе президента в соединении с Венерой в Весах, что указывает на сбалансированность и талант находить компромиссы. У Весов нет друзей – у них есть интересы. Потому, общаясь с Путиным, Лукашенко всегда держит дулю в кармане", - отметил он.

По его словам, Лукашенко и Путин дико ненавидят друг друга.

Читайте такжеКак Лукашенко пытается увернуться от крепких объятий Кремля"При этом Лукашенко способен находить компромиссы с российским лидером. Он – блестящий политик. Именно потому даже после того, как Западная Европа называла Лукашенко "последним диктатором", он вдруг перестал им быть, а переговоры по мирному урегулированию конфликта в Украине происходят именно в Минске, на территории Лукашенко. Важно отметить, что Путин не сумеет подмять под себя Лукашенко. Этого не будет", - рассказал астролог.

Росс отметил, что 2020 год станет для Лукашенко периодом, когда он неожиданно может потерять власть.

"Вероятнее всего, в Беларуси внезапно начнутся бунты. Революционная ситуация сложится, начиная с осени этого года. К тому же, Уран в гороскопе белорусского президента будет находиться в оппозиции к Сатурну, а Сатурн – это указание на власть. Потому возвращаюсь к своему давнишнему предсказанию: Беларусь и Казахстан лишатся своих диктаторов в 2020-2021 годы. Не вижу никаких шансов для Александра Лукашенко преодолеть 2021 год, сохранив за собой президентское кресло. 2020-й Лукашенко, вероятно, как-то протянет, оставаясь президентом, но дальше – вряд ли", - объяснил он.

Росс добавил, что в 2021 году революции будут не только в Беларуси, но и в Казахстане, и в России.

Читайте такжеЗеленский в Борисполе: почему Лукашенко-стайл президента понравится народу"Кроме того, у Лукашенко не получится передать власть своему сыну, как бы ему того ни хотелось. Беларусь станет абсолютно демократичным государством. Большие изменения произойдут на территории страны в связи с положением Юпитера и Сатурна в 2021 году. Что в Беларуси, что в Казахстане, что в России к власти придут люди вроде Владимира Зеленского. Не будет анархии. Либертарианство будет царить во всех этих странах.

Олигархат все всех этих странах будет уничтожен. Как у нас Ахметов доживает последние деньки как олигарх, так и в Беларуси главный олигарх Лукашенко будет смещен, а в Казахстане потеряет свое могущество главный олигарх Назарбаев. Все эти фигуры падут", - резюмировал астролог.

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