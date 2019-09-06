"Быть приятным воспоминанием, а не мудаком": Сеть взорвал пост с трогательными советами отца сыну

Отец и сын / ee.sputniknews



Во всемирной Сети набирает популярность Facebook-пост, в котором содержатся предельно трогательные советы, написанные отцом для сына.

Автором отцовско-сыновьего послания выступил казахский пользователь Йержан Йессимханов.

"Бритва, сын, должна быть старой, но чистой и острой. Кофе должен быть черным. Сейчас принято лить в кофе всякое дерьмо. Не делай так. Хочешь кофе - пей кофе, а не эту фигню. Не носи дешевую обувь. Сейчас трудно отличить штаны за десять долларов от штанов за тысячу. Но дешевая обувь кричит о себе всегда.

Часы - все лишь способ узнавать время. Даже самые дорогие. А время сейчас можно узнать из каждого утюга. Будь вежлив с официантами. Будь вежлив со стюардессами. Эти две категории людей могут сделать твою жизнь очень приятной. Ну и вообще всегда будь вежлив. Начал грубить - потерял преимущество.

По утрам умывайся холодной водой. Лучший способ вставить мозги на место, даже если спал всего пару часов. А таких ночей в твоей жизни будет много.

Не кури. Расставайся с девушками по-хорошему. Лучше быть чьим-то приятным воспоминанием, чем мудаком.

Лучший способ узнать человека - дать ему деньги в долг. Иногда после этого теряешь человека. Да и хрен бы с таким человеком. Как-то так и устроена жизнь, сын. А с остальным ты сам разберешься. И еще одно - упаси тебя бог когда-нибудь носить короткие носки. Это, пожалуй, самое важное правило".

Напомним, ранее Сеть взорвалась интересом от советов которые известный интернет-персонаж Гусь давал на постерах в киевском метро