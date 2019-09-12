Ученые выяснили, когда начинается старение и как продлить молодость

Старение / "Комсомольская правда"

Ученые из США, Финляндии и Великобритании выяснили, что механизмы старения в теле человека запускаются в возрасте 50-55 лет. Данные соответствующего исследования опубликовала MedikForum.

По словам исследователей, гены человека после достижения 50 лет работают иначе, чем в более молодом возрасте. Отмечается, что именно в этом возрасте могут быть эффективны процедуры для замедления старения.

Специалисты считают, что человеку необходимо сократить количество употребляемой пищи и калорий. Кроме того, одним из методов профилактики старения является профилактика мышечной, эмоциональной и костной усталости, что делает человека менее активным, менее подвижным.

Также в борьбе со старением значительную роль играет качество сна. Если человек постоянно ложиться спать после полуночи, то в его организме активизируется синтез белка, способствующего развитию атеросклероза. В свою очередь это приводит к ускорению разрушения стенок сосудов и повышается риск сердечных проблем, инсультов и инфарктов.

Напомним, что ранее ученые назвали привычки, которые буквально "убивают" молодость, из-за чего люди выглядят стврше своего возраста.