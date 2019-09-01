Назван лучший витамин молодости после 40 лет

При употреблении биотина у женщин улучшается состояние кожи / womenstalk.ru

Западные специалисты в области антиэйдж-терапии назвали один из лучших витаминов, помогающих сопротивляться старению. Оказалось, что это биотин. После 40 лет он действует на организм подобно эликсиру молодости.

Биотин - это витамин группы B, также его называют витамином H. Он помогает организму усваивать углеводы, жиры, белки и преобразовывать их в энергию, передает Food.news.

Стоит отметить, что прием биотина не сделает из 40-летней женщины 25-летнюю красотку, но в то же время использование биотина имеет ряд серьезных преимуществ для здоровья, так как благодаря этому веществу улучшаются многие функции внутренних систем.

В чем же польза биотина

- помогает уменьшить концентрацию вредного холестерина;

- стимулирует процессы обмена веществ, работу надпочечников и щитовидной железы;

- в сочетании с хромом помогает людям с лишним весом контролировать уровень сахара в крови и защищает от развития толерантности к инсулину.

Под действием биотина активизируется работа организма, происходят позитивные изменения во внешнем облике. Например, у женщин улучшается состояние кожи и волос, что производит эффект моложавости.

Как можно получить биотин?

Специалисты констатируют, что помимо аптечных добавок источником биотина являются продукты питания – этого витамина много в сельди, сардинах, тунце, форели, авокадо, моркови, миндале, яичных желтках и ягодах.

Напомним, ранее диетолог назвала доступный продукт, который замедляет старение.