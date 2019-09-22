День осеннего равноденствия 2019: что можно и нельзя делать

23 сентября день сравняется с ночью / 1zoom.ru

В понедельник, 23 сентября, будет День осеннего равноденствия – завтра день сравняется с ночью, и темнота начнет пребывать. Эксперты дали несколько советов, что нужно сделать в осеннее равноденствие, а от чего стоит воздержаться.

23 сентября 2019 года – день когда стоит позаботиться о здоровье. Эксперты советуют правильно питаться и следить за самочувствием. Дело в том, что Луна в этот период убывает, поэтому жизненные силы лучше беречь. В день осеннего равноденствия можно начать оздоровительную диету или отказаться от вредных продуктов, посетить врача или записаться на осмотр. Не исключено, что понадобятся витамины, так как с увеличением темного времени суток и отсутствием в рационе свежих сезонных овощей и фруктов их дефицит возрастет.

Также в день осеннего равноденствия нужно отказываться от всего лишнего: избавляться от долгов, бороться с шопоголизмом, интернет-зависимостью или лишним весом, бросать вредные привычки. Кроме того, эксперты советуют доделать дела, связанные с летним сезоном: закончить основные садово-огородные работы, убрать платья, шорты и купальники, достать теплые куртки и проверить, все ли в порядке с зимней обувью. Если начать подготовку к зиме в день осеннего равноденствия, тогда полгода до весеннего равноденствия пройдут благополучно.

Еще один важный совет: скажите "нет" унынию. Осень часто погружает людей в депрессию, однако, психологи советуют не поддаваться. Для этого можно запастись какао или вкусным чаем, собрать список хороших фильмов, сериалов или книг, выбрать спокойное и приятное хобби. Кроме того, можно составить план на ближайшие полгода – так будет намного проще пережить осень и зиму, ведь со списком в руках мы возвращаем контроль над своим будущим.

Напомним, астрологи составили гороскоп на 23 сентября 2019 года и предупредили, что начало новой недели может принести неприятности Близнецам – им советуют избегать острых предметов и быть аккуратными за рулем.