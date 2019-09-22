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Гороскоп на 23 сентября 2019: кому грозят аварии, травмы и проблемы на работе

22 сентября 2019, 16:31

Близнецам, Девам и Рыбам в понедельник придется нелегко.

гороскоп
Для Львов и Стрельцов понедельник будет удачным, говорит гороскоп на 23 сентября 2019 

Астрологи составили гороскоп на 23 сентября 2019 года и предупредили, что начало новой недели может принести неприятности Близнецам – им советуют избегать острых предметов и быть аккуратными за рулем.

В понедельник, 23 сентября, у Овнов появится возможность получить мощную поддержку от партнеров – их благосостояние станет предметом радости и гордости. 

Для Телецов грядущий понедельник встанет днем взвешенных и рациональных решений. Представители этого знака зодиака сначала подумают, а потом уже будут принимать решения. Если Тельцам удастся погасить свою импульсивность, все проекты закончатся успехом. 

Близнецам 23 сентябрягрозит неприятный инцидент – они могут его либо спровоцировать сами, либо стать невольным участником. Астрологи не исключают травмы и рекомендуют обращаться осторожно с колющими предметами, а также быть внимательными за рулем. 

Раки в первой половине дня могут неожиданно поспособствовать конфликту в семье. Будьте внимательны - выяснение отношений ослабит вашу энергетику.

У Львов понедельник будет удачным днем. Высока вероятность получить то, чего вы давно хотели. Риск будет оправданным, можно обращаться за помощью к близким, интенсивно продвигать свои идеи и рекламировать себя.

Девам звезды советуютперенестиответственные мероприятия на другой день или перепоручить их кому-то. Также представителям знака стоит остерегаться неприятностей в дороге и конфликтов с партнерами по бизнесу, которых они считают близкими людьми. 

Весы – у вас завтра могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Звезды советуют отдавать долги - как материальные, так и нравственные.

Скорпионам стоит завтра вести себя исключительно честно, не хитрить и не пытаться окольными путями добиваться успеха. В этот день мечта будет маячить на горизонте, однако достичь ее можно будет только своим упорным трудом.

А вот Стрельцы в понедельник  смогут попробовать себя в новых сферах.  Оригинальность сыграет на руку и позволит получить неожиданное признание. В общении с окружающими представителям знака звезды советуют проявлять дипломатичность. 

Гороскоп для Козерогов гласит: опирайтесь на свой авторитет и связи, чтобы достичь поставленных целей. Держите врагов на расстоянии вытянутой руки.

Водолеям звезды советуют делать ставку на личные достижения, не  прибедняться и наконец-то оценить себя по достоинству. 

Рыбам завтра придется нелегко.  Сбить с ритма представителей этого знака может хроническая усталость. Поэтому звезды советуют постарайтесь отдохнуть и набраться сил.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Сентябрь этого года будет неудачным для представителей нескольких знаков.

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