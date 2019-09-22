Гороскоп на 23 сентября 2019: кому грозят аварии, травмы и проблемы на работе

Для Львов и Стрельцов понедельник будет удачным, говорит гороскоп на 23 сентября 2019

Астрологи составили гороскоп на 23 сентября 2019 года и предупредили, что начало новой недели может принести неприятности Близнецам – им советуют избегать острых предметов и быть аккуратными за рулем.

В понедельник, 23 сентября, у Овнов появится возможность получить мощную поддержку от партнеров – их благосостояние станет предметом радости и гордости.

Для Телецов грядущий понедельник встанет днем взвешенных и рациональных решений. Представители этого знака зодиака сначала подумают, а потом уже будут принимать решения. Если Тельцам удастся погасить свою импульсивность, все проекты закончатся успехом.

Близнецам 23 сентябрягрозит неприятный инцидент – они могут его либо спровоцировать сами, либо стать невольным участником. Астрологи не исключают травмы и рекомендуют обращаться осторожно с колющими предметами, а также быть внимательными за рулем.

Раки в первой половине дня могут неожиданно поспособствовать конфликту в семье. Будьте внимательны - выяснение отношений ослабит вашу энергетику.

У Львов понедельник будет удачным днем. Высока вероятность получить то, чего вы давно хотели. Риск будет оправданным, можно обращаться за помощью к близким, интенсивно продвигать свои идеи и рекламировать себя.

Девам звезды советуютперенестиответственные мероприятия на другой день или перепоручить их кому-то. Также представителям знака стоит остерегаться неприятностей в дороге и конфликтов с партнерами по бизнесу, которых они считают близкими людьми.

Весы – у вас завтра могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Звезды советуют отдавать долги - как материальные, так и нравственные.

Скорпионам стоит завтра вести себя исключительно честно, не хитрить и не пытаться окольными путями добиваться успеха. В этот день мечта будет маячить на горизонте, однако достичь ее можно будет только своим упорным трудом.

А вот Стрельцы в понедельник смогут попробовать себя в новых сферах. Оригинальность сыграет на руку и позволит получить неожиданное признание. В общении с окружающими представителям знака звезды советуют проявлять дипломатичность.

Гороскоп для Козерогов гласит: опирайтесь на свой авторитет и связи, чтобы достичь поставленных целей. Держите врагов на расстоянии вытянутой руки.

Водолеям звезды советуют делать ставку на личные достижения, не прибедняться и наконец-то оценить себя по достоинству.

Рыбам завтра придется нелегко. Сбить с ритма представителей этого знака может хроническая усталость. Поэтому звезды советуют постарайтесь отдохнуть и набраться сил.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Сентябрь этого года будет неудачным для представителей нескольких знаков.