Беспредел в ЛДНР. Неугодных забирают "на подвал", на проукраинских граждан идет "охота"

На временно оккупированных территориях Донбасса ведется "охота" на проукраинских граждан, а неугодных часто забирают "на подвал".

Об этом заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Олеся Цыбулько, сообщает "5 канал".

"Они хотят возвращения Украины и для них очень больно слышать когда говорят, что нужно отказаться от этих территорий. Они прислушиваются к каждому месседжу украинских СМИ о людях, которые там остались", – сказала она.

Цыбулько пояснила, что украинцам в ЛДНР опасно контактировать с любыми "органами власти" боевиков и афишировать свою проукраинскую позицию.

"Люди на оккупированных территориях не афишируют проукраинские взгляды, избегают любых контактов с органами власти, потому что это опасно. Даже соотечественники невольно могут предоставить информацию о них оккупантам. Люди могут показать свои политические взгляды только на блокпосту Украины", — рассказала Цыбулько.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛДНР расширили полномочия карательных органов.