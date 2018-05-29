"Даже картинки п*здят у Киева": в РФ свой "прогресс" проиллюстрировали снимком украинского трамвая

Российские СМИ проиллюстрировали новость о том, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, фотографией о низкопольном трамвае "Электрон" из Киева.

Промах журналистов заметил пользователь Rig Sec в Twitter. В качестве доказательства он показал аналогичный снимок, который был сделан в украинской столице. На фото – львовский "Электрон", который запустили в киевской Борщаговке.

"Странно, когда в РФ п*здят картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране", – подписал он фото.

В комментариях люди пишут: "У них все, чем они могут гордиться – ворованное. Что уж за трамвай удивляться?", "Это они так, по привычке", "Патриотический онанизм" и т.п.

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