УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

Сергей Кущ
4 июля 2023, 15:48
21
Эксперт говорит, что женщина поступила правильно во время встречи с диким зверем.
64-летняя женщина зарядила медведю по носу, защищая свою собаку
64-летняя женщина зарядила медведю по носу, защищая свою собаку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

64-летней женщине пришлось наложить швы после того, как она отбилась от бурого медведя, преследовавшего ее собаку.

Линн Келли занималась в саду возле своего дома в Портере, штат Мэн, когда ее питомец убежал в лес и погнался за чем-то, что его напугало, пишет metro.

Собака быстро вернулась, а ее преследовал взрослый черный медведь.

видео дня

Марк Латти, представитель Департамента внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн, сказал, что Линн правильно отреагировала на встречу с медведем, сделав вид, что она крупнее него.

Тем не менее, он добавил, что не рекомендуется вступать в конфронтацию с черными медведями, что Линн и сделала, ударив медведя по носу.

"Он был на фут выше меня и шел на меня. Я пыталась сделать себя как можно больше, кричала и вопила. Мне пришлось отбиваться от него, потому что я не собиралась убегать от него, так как знаю, что они могут меня поймать", - рассказала женщина.

Затем медведь на короткое время вцепился челюстями в запястье Линн, оставив рану, на которую пришлось наложить несколько швов в ближайшей больнице.

После стычки медведь ретировался в лес.

Вам может быть интересно:

Медведь интересные новости
Реклама

Главное за день

Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

14:49 Украина
Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж

Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж

14:15 Эксклюзивы
Залужный на место проштрафившегося одесского военкома назначил боевого офицера

Залужный на место проштрафившегося одесского военкома назначил боевого офицера

14:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:56

Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидата

15:48

64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

15:45

Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

15:39

"Он зависит от Путина": Маломуж рассказал о хитром плане КадыроваВидео

15:18

В Украину идет сильная жара: синоптик назвал даты

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:16

Почему 5 июля очень опасно рисковать деньгами: приметы и запреты дня

14:49

Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

14:32

Продвинулись на 2 километра: ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении

14:15

Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - МаломужЭксклюзив

Реклама
14:07

Вкуснятина нереальная: такой салат по-корейски из кабачков разметают моментально - рецепт

14:02

Залужный на место проштрафившегося одесского военкома назначил боевого офицера

13:59

Дэвид Бекхэм показал нелепое фото жены-"собутыльницы"

13:43

Нужна только зубочистка: девушка показала удивительную хитрость с огурцом

13:36

Российские солдаты пытались прорваться на Сумщину: есть жертвы

13:20

Украина получит F-16, но обучения пилотов еще не началось - ИгнатВидео

12:58

Визуальный тест на личность: насколько вы творческий или смелый человек

12:51

Люди поливают перцы молоком и собирают невероятный урожай

12:43

"Верни доступ к странице": в Сети обругали экс-продюсера Винника за новый проект

12:15

Владимир Дантес отреагировал на слухи о расставании с Дашей Кацуриной

11:50

Орбан и другие: The Economist перечислил "полезных идиотов" Путина в Европе

Реклама
11:43

Пригожин может повторить мятеж и поход на Москву - российский оппозиционер

11:10

ВCУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления - адмирал из НАТО

11:06

Как правильно говорить – "крапка" или "точка": Авраменко объяснил дилеммуВидео

10:45

"Дешевле и пахнет лучше": мужчина показал рецепт средства для чистки унитазаВидео

10:40

Гороскоп Таро на июль 2023: Весам - предложение, Львам - прибыль, Девам - праздникВидео

10:32

Максимальное уничтожение сил РФ: Данилов назвал задачу контрнаступления

10:22

"График сдвигается": Кулеба рассказал, почему учения на F-16 еще не начались

10:00

НБУ обязал обменники принимать старые доллары из "заначки": что поменялось

09:58

Странные мужские имена СССР, которые сейчас кажутся смешными

09:11

Гороскоп на завтра 5 июля 2023: Девам напомнят о долгах, Козерогам - озарение

08:59

Без возможности передвигаться по воде: ВСУ мощно уничтожают российские лодки

08:47

Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – Reuters

08:36

Главная опасность возможной российской диверсии на ЗАЕСмнение

08:25

Россияне боятся, что ВСУ будут наступать через Днепр на Херсонщине - ISW

08:00

Две маленькие девочки остались без папы: на войне погиб 36-летний снайпер

07:32

Взрывы и мощный пожар под Москвой: утром РФ атаковали беспилотникиВидео

06:48

Демонизация или очеловечивание: как увидет суть врагамнение

06:43

Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО

05:00

Могут ли сотрудники ТЦК заходить в жилье: адвокат удивил правдивым ответом

04:15

Россияне бегут с Запорожской АЭС: эксперт объяснил причину

Реклама
04:00

Какой сегодня праздник 4 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:50

Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз

03:20

Ошибиться невозможно: сколько минут после закипания варить яйца

02:45

Подрыв оккупантами ЗАЭС не остановит наступление ВСУ – Кочетков

02:00

Можно есть губами: как варить говядину, чтобы она была мягкой и нежной

01:29

Гороскоп на июль 2023 года: 4 знака зодиака ждет штиль и релакс в середине летаВидео

00:28

Война в Украине затянется на несколько лет - Арестович

03 июля, понедельник
23:29

"Все достигло точки кипения": Кулеба озвучил жесткую позицию Украины из-за Саакашвили

23:27

Куча комнат и вид на море: жена главы Киевгорстроя купила виллу за 19 млн евро

22:35

"Одно убийство и зло": звезда сериала Сваты резко наехала на Владимира Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять