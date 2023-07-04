64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

64-летней женщине пришлось наложить швы после того, как она отбилась от бурого медведя, преследовавшего ее собаку.
Линн Келли занималась в саду возле своего дома в Портере, штат Мэн, когда ее питомец убежал в лес и погнался за чем-то, что его напугало, пишет metro.
Собака быстро вернулась, а ее преследовал взрослый черный медведь.
Марк Латти, представитель Департамента внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн, сказал, что Линн правильно отреагировала на встречу с медведем, сделав вид, что она крупнее него.
Тем не менее, он добавил, что не рекомендуется вступать в конфронтацию с черными медведями, что Линн и сделала, ударив медведя по носу.
"Он был на фут выше меня и шел на меня. Я пыталась сделать себя как можно больше, кричала и вопила. Мне пришлось отбиваться от него, потому что я не собиралась убегать от него, так как знаю, что они могут меня поймать", - рассказала женщина.
Затем медведь на короткое время вцепился челюстями в запястье Линн, оставив рану, на которую пришлось наложить несколько швов в ближайшей больнице.
После стычки медведь ретировался в лес.
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