64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

Эксперт говорит, что женщина поступила правильно во время встречи с диким зверем.

https://glavred.info/life/64-letnyaya-zhenshchina-scepilas-s-medvedem-zashchishchaya-svoyu-sobaku-kto-pobedil-10482952.html Ссылка скопирована

64-летняя женщина зарядила медведю по носу, защищая свою собаку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

64-летней женщине пришлось наложить швы после того, как она отбилась от бурого медведя, преследовавшего ее собаку.

Линн Келли занималась в саду возле своего дома в Портере, штат Мэн, когда ее питомец убежал в лес и погнался за чем-то, что его напугало, пишет metro.

Собака быстро вернулась, а ее преследовал взрослый черный медведь.

видео дня

Марк Латти, представитель Департамента внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн, сказал, что Линн правильно отреагировала на встречу с медведем, сделав вид, что она крупнее него.

Тем не менее, он добавил, что не рекомендуется вступать в конфронтацию с черными медведями, что Линн и сделала, ударив медведя по носу.

"Он был на фут выше меня и шел на меня. Я пыталась сделать себя как можно больше, кричала и вопила. Мне пришлось отбиваться от него, потому что я не собиралась убегать от него, так как знаю, что они могут меня поймать", - рассказала женщина.

Затем медведь на короткое время вцепился челюстями в запястье Линн, оставив рану, на которую пришлось наложить несколько швов в ближайшей больнице.

После стычки медведь ретировался в лес.

Вам может быть интересно: