Боль в левом боку: причины и последствия

Также следует немедленно обратиться к врачу, если вы чувствуете давление или боль в груди.jpg

Незначительные боли в левом боку, если они проходят в течение нескольких дней, как правило не являются опасными состояниями. Однако это не касается боли в результате несчастного случая или травмы, а также боли, отдающей в спину. Вам также следует немедленно обратиться к врачу, если вы чувствуете давление или боль в груди.

Срочно обратиться в отделение неотложной помощи нужно, если у вас есть: Высокая температура, сильный жар в зоне поражения, опухший живот, кровавый стул, постоянная тошнота и рвота, необъяснимая потеря веса, а также желтизна на коже.

Мы подробнее разобрались в том, что же является причиной боли в левому боку и какие действия нужно предпринимать, чтобы избавиться от нее.

Вот некоторые из наиболее распространенных причин боли по обе стороны нижней части живота.

Причины боли

Газ может располагаться по всему пищеварительному тракту, от желудка до прямой кишки. Газ является нормальным результатом глотания и пищеварения и может быть вызван чрезмерным заглатыванием воздуха, перееданием, курением, жевательной резинкой, несварением, разрушением бактерий в кишечнике.

Обычно - образование газа не является патологией, но все же с врачом нужно консультироваться, если газообразование сопровождается рвотой и диареей, запорами, потерей веса, изжогами и кровью в стуле.

Расстройство желудка обычно происходит после еды. Ваш желудок выделяет кислоту, когда вы едите. Эта кислота может раздражать пищевод, желудок или кишечник. Боль обычно возникает в верхней части живота, но в редких случаях может также поражать и нижнюю его часть.

Расстройство желудка, как правило, считается легкм отклонением, и большинство людей испытывает дискомфорт, боль или жжение. Другие симптомы включают в себя изжогу, чувство переполненности, отрыжку и тошноту. Обратитесь к врачу, если расстройство желудка продолжается длительное время или ухудшается.

Грыжа является результатом выпирания внутреннего органа или другой части тела через мышцы или ткани, окружающие ее. Комок или выпуклость может появиться в области живота или паха.

Диагностировать ее можно, ориентируясь на такие симптомы: увеличение размера выпуклости, усиливающаяся локальная боль, боль при подъеме, тупая боль,ощущение сытости. Стоит отметить, что различные симптомы сопровождают каждый тип грыжи. Например, хиатальные грыжи не вызывают выпуклости.

Конкретная причина зависит от типа грыжи. Грыжи могут вызвать серьезные проблемы, поэтому обратитесь к врачу, если вы подозреваете, что она у вас может быть.

Камень в почках обычно начинает вызывать проблемы, когда он перемещается внутри вашей почки или в мочеточнике, трубку, которая соединяет почку с мочевым пузырем.

Камень может вызвать сильную боль в боку и спине, под вашими ребрами. Боль может также приходить волнообразно и становиться лучше или хуже, в зависимости от того, как камень движется через ваши мочевые пути.

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Среди симптомов - изменения цвета и запаха мочи, болезненное или более частое мочеиспускание, тошнота, рвота, жар или озноб. Не существует единой причины движения почечного камня. Некоторые факторы могут увеличить ваш риск, например, если у кого-то в вашей семье уже имелись такие проблемы.

Вирус ветряной оспы может спокойно жить в организме человка, даже если он уже переболел ветрянкой. Он может дать о себе знать снова, но уже в виде опоясывающего лишая.

Инфекция опоясывающего лишая может вызвать болезненную сыпь, которая выглядит как группка волдырей, обвивающих одну сторону вашего тела. Иногда сыпь появляется на шее или лице. У некоторых людей есть боль, но нет сыпи.

Другие симптомы включают в себя: жжение, онемение или покалывание, чувствительность к прикосновению, волдыри, которые распадаются и образуют струпья, зуд.

Вакцина от ветряной оспы может снизить ваши шансы на получение черепицы. Если у вас есть данная проблема, обратитесь к врачу. Раннее начало лечения может сократить инфекцию и снизить вероятность возникновения других проблем.

Причины, которые влияют только на женщин

Некоторые причины болей внизу слева поражают только женщин. Эти условия могут быть более серьезными или требовать медицинской помощи.

Спазмы обычно возникают до и во время менструации. Хотя боль может варьироваться от незначительного раздражения до чего-то, что мешает вашей повседневной деятельности, менструальные спазмы обычно не являются серьезными проблемами.

Обратитесь к врачу, если: боли мешают вашей повседневной деятельности, ваши симптомы ухудшаются со временем, вы старше 25 лет, и ваши боли стали более серьезными.

При эндометриозе ткань, которая обычно выстилает внутреннюю часть вашей матки, также растет за пределами матки. Это может вызвать боль в животе и привести к бесплодию.

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Некоторые другие симптомы: болезненные менструальные спазмы, которые со временем могут ухудшиться, боль во время секса, болезненные испражнения или мочеиспускания, тяжелые менструальные периоды.

Причина эндометриоза неизвестна.

Киста яичника - это мешок, заполненный жидкостью внутри или на поверхности яичника. Большинство кист не вызывают симптомов и проходят без лечения через несколько месяцев. Большая киста может вызвать дискомфорт. Она также может давить на мочевой пузырь и вызывать более частое мочеиспускание.

Киста, которая разрывается (вскрывается), может вызвать некоторые серьезные проблемы, такие как сильная боль или внутреннее кровотечение.

Обратитесь к врачу или немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы испытываете: внезапную сильную боль в животе, боль с лихорадкой или рвотой, признаки шока, такие как холодная и липкая кожа, учащенное дыхание, затуманенность сознания или слабость.