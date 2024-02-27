"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

Ангелина Вакулина предупредила украинцев, в каких городах и областях будет очень громко в ближайшие дни.

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Прогноз для Украины на ближайшие дни / Коллаж Главред, фото facebook.com/18obraa, Главред

Новые обстрелы и неприятности могут ожидать несколько городов Украины. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, опасный период ожидает в ближайшие дни.

По словам астролога, оккупанты готовят новую тактику обстрелов.

"Одесса и Одесская область. Могут быть "прилеты" с жертвами. У оккупантов новая тактика обстрелов", - говорит астролог Вакулина.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Также астролог предупредила, что в Полтавской области будет громко.

"Полтава и Полтавская область. Громко очень будет. Без экспериментов, сразу в укрытия. Может даже громче обычного в этой стороне", - говорит астролог.

Какие города Украины в опасности

"Особенно осторожны и бережны к себе в ближайшие дни, будет громко и страшно. Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Херсон", - говорит она.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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