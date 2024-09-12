"Будет важное объявление о войне": когда закончится война - новый прогноз на осень

Когда прекратятся масштабные обстрелы ракетами и дронами по Украине, рассказала таролог Стелла.

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Когда закончится война в Украине / Коллаж Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Чего ждать Украине этой осенью и когда закончится война и масштабные обстрелы, рассказала таролог Стелла.

"Партнеры будут рядом. Украина не останется осенью одна. Нас не одолеют, краха не будет. Будет желание жить", - говорит таролог.

Закончится ли война осенью 2024 года

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира. видео дня

"Окончания войны не будет этой осенью. Но, будет множество предложений, как закончить войну. Украина осенью будет иметь много побед и инициативу. Будет продвижение, захват территорий и новые трофеи. Также Украина будет держать оборону. Война осенью 2024 года не закончится, но это не до конца этого года", - говорит таролог.

Осенью будет набирать обороты производство оружия в Украине. Это все будет работать на защиту страны, отметила она.

"Появление женщины в политике изменит планы во всем мире и в Украине", - добавляет таролог.

Россию ждет провал осенью 2024 года

"В России будет гореть, и это будет ужасно. Там будут перестановки. Очень быстро произойдут изменения. В мире произойдут какие-то события, которые сыграют нам на пользу", - добавляет таролог.

Но, осенью война очень широко перейдет на Россию, сообщает таролог.

"Там будет просто все пылать и взрываться. Благодаря этим взрывам, будут происходить важные изменения", - добавила она.

Когда прекратятся масштабные обстрелы

"Осенью будут серьезные переговоры для Украины, которые успешно пройдут. До конца осени возможно прекращение обстрелов. Состоится какое-то важное решение и объявление о войне", - прогнозирует таролог Стелла.

Какой будет осень 2024 для Украины

"Окончание войны еще не объявят. Но, Украина будет иметь очень огромный успех. Заморозки войны не произойдет. Обстрелы будут, но смягчатся", - добавила таролог Стелла.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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