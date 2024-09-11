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Оперативная пауза на фронте: военный удивил неожиданным прогнозом

Даяна Швец
11 сентября 2024, 03:00
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Ни армия РФ не имеет возможности значительно наращивать свое военное присутствие на определенных участках фронта, и мы действуем на пределе своих возможностей.
Оперативная пауза на фронте: военный удивил неожиданным прогнозом
Армия РФ и ВСУ возьмут "передышку" / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Военный эксперт Владислав Селезнев в ближайшей перспективе прогнозирует оперативную паузу на фронте. Однако будущую осенне-зимнюю наступательную кампанию предопределяет обстановка именно на Покровском и на Кураховском направлениях. Такое мнение он высказал сегодня, 10 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ.

"Истощена не только украинская армия, истощены российские оккупационные силы и средства, поэтому я думаю, что все-таки мы в ближайшей перспективе увидим какую-то оперативную паузу, ведь ни российская оккупационная армия не имеет возможности значительно наращивать свое военное присутствие на определенных участках фронта, и мы действуем на пределе своих возможностей. В любом случае, та ситуация, которая сейчас развивается на Покровском, так же как и на Кураховском направлениях, она предопределяет будущее. Будущую осенне-зимнюю наступательную кампанию. То, что российская армия будет физически вынуждена брать оперативную паузу, тут, как говорится, к бабке не ходи", - сказал военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

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До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

По мнению Селезнева, у российского диктатора Владимира Путина не останется другого выбора, кроме как объявить о новой волне мобилизации из-за потерь, которые несет армия РФ.

"Меня больше интересует вопрос, как скоро Путин и под каким соусом будет объявлять о проведении мероприятий новой волны, частичной или же полной мобилизации. Ведь человеческих ресурсов у противника не хватает", - сказал он.

Мобилизация в России (с 2022)

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

На ведение боевых действий, как напоминает эксперт, влияет также фактор сезонности.

"Впереди осень, соответственно, непогода, соответственно, раскисшие грунтовые дороги, которые будут серьезно ограничивать маневренность техники, особенно бронетехники, и для движения будут использоваться преимущественно лишь дороги с твердым асфальтом или бетонным покрытием, которые не всегда присутствуют на тех участках фронта, где происходят активные боевые столкновения. Но то, что Восточное направление все еще является приоритетом для российской армии, - это очевидно", - отметил Селезнев.

Ситуация на фронте - последние новости

К сожалению, РФ готовит новое наступление на Харьковщине. Российские оккупанты пытаются восстановить контроль над утраченными позициями в Харьковской области, рассказал Максим Жорин.

Кроме этого, россияне активизировались на новом направлении. В ОСУВ "Таврия" отметили, что россияне за минувшие сутки применили рекордное количество дронов для ударов в основном по Херсонской области.

К тому же ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта. Российские оккупанты после захвата населенного пункта Невельское смогли визуально окружить украинские войска на восточном берегу реки Волчья.

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