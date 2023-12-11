Церковный праздник 12 декабря: почему в этот день нельзя надевать старую одежду

Также в Украине в этот день празднуют День Сухопутных войск.

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Церковный праздник 12 декабря / Коллаж Главред, фото 23 ОМБр, zadonsk-monastyr

12 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти священномученика Александра Иерусалимского.

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День Сухопутных войск

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Церковный праздник 12 декабря

12 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают священномученика Александра Иерусалимского. Святой священномученик Александр, с достоинством служивший и страдавший за веру в Христа, был одним из учеников, собранных вокруг Климента Александрийского, выдающегося учителя Церкви III века. Он принял активное участие в деятельности церковного сообщества в Александрии и поддерживал тесные отношения с Оригеном. В начале III века Александр был посвящен в епископы и стал епископом во Флавии, Каппадокии.

В период гонений под Септимием Севером из-за своей преданности вере в Христа святой Александр был заключен в темницу, где пробыл несколько лет. После освобождения он испытал стремление посетить святые места в Иерусалиме. При его прибытии народ и отшельники, уведомленные о его приходе свыше, приветствовали его. Согласно ясному небесному откровению, он был избран соправителем престарелого патриарха Иерусалимского, Наркисса.

В течение 38 лет святой Александр мудро руководил Иерусалимской церковью. Его отличала любовь к просвещению. При церкви он организовал значительную библиотеку, включающую произведения Священного Писания и творений христианских авторов того времени. Во время гонений Декия святого Александра вызвали в Кесарию Палестинскую, где он вновь открыто исповедал свою веру в Христа. После этого его бросили в темницу, где он скончался, предав свою душу Господу.

Что нельзя делать 12 декабря

Охотникам в этот день нельзя было ходить в лес, так как считалось, что медведь ворочается в берлоге с одного бока на другой, и его легко разбудить.

Не рекомендуется физически трудиться, выносить мусор из дома и проводить уборку.

Запрещено гадать, ругаться и злословить.

Носить старую одежду в этот день не рекомендуется.

Именины 12 декабря

12 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай и Сергей.

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