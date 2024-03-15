Церковный праздник 16 марта: почему нельзя носить старую одежду в этот день

16 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 16 марта отмечают несколько праздников:
День без селфивидео дня
День губ
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
16 марта почитают память священномученика Александра. Святой мученик Александр, преданно служивший и страдавший за веру в Христа, был одним из многих учеников, собранных знаменитым учителем Церкви III века, Климентом Александрийским, в Александрии. Он установил тесную связь с Оригеном. В начале III века святой Александр был назначен епископом во Флавии, Каппадокии.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
физически работать, выносить из дома мусор и убирать.
гадать, ругаться, злословить.
носить старую одежду.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 16 марта празднуют Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Пиама.
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