Церковный праздник 20 марта: что нельзя делать незамужним девушкам

Мы расскажем, какой праздник 20 марта и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 20 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

20 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 20 марта отмечают несколько праздников:

Всемирный день Земли видео дня

Всемирный день здоровья ротовой полости

День весеннего равноденствия

Международный день счастья

Всемирный день муки

Всемирный день воробья

Всемирный день лягушки

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

20 марта почитают память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.

Они проживали в монастыре святого Харитона, который часто подвергался нападениям сарацинцев. Под конец Великого поста сарацины снова атаковали монастырь с целью ограбления его ценностей. Однако монахи смогли отразить нападение.

Злоумышленники открыли огонь из луков, убив при этом 13 человек. В следующий Большой четверг сарацины снова напали, окружив святыню, чтобы никто не смог выжить. Преподобный Сергий попытался сбежать, но был обезглавлен. Преподобный Патрикий сумел избежать смерти, но в конце концов решил сдаться.

Он вместе с другими был приведен в Лаврскую церковь, затем загнан в пещеру и подвергнут мучительной смерти на костре, от которого монахи задохнулись от дыма.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

делать большие покупки.

незамужние девушки не должны смотреть в глаза мужчинам, потому что она иначе не выйдет замуж скоро.

не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.

не рассказывайте о своих планах и не делитесь с другими идеями.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 20 марта празднуют Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел.

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