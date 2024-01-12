Чем опасно появление новых родинок: врач рассказала, когда стоит бить тревогу

Главред расскажет, почему появляются родинки и стоит ли волноваться по этому поводу.

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Чем опасно появление новых родинок / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, Pexels

Родинки есть у всех людей, они могут и появляться и исчезать в течение жизни. Однако мало кто знает, что некоторые из них являются сигналом для тревоги и обращения к специалистам. Мы расскажем, в каком случае родинки на коже должны насторожить обладателя.

Почему появляются родинки

Главная причина появления родинок – генетическое влияние. Если у ваших родителей или близких родственников много родинок, вы, вероятно, также будете подвержены их постоянному появлению.

Также длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может способствовать появлению родинок. Они могут возникнуть в результате чрезмерной экспозиции к солнечному свету.

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Что может означать появление новых родинок

В большинстве случаев появление новых родинок является естественным процессом. Они могут появляться на коже по мере старения и изменения в гормональном фоне. Однако в некоторых случаях новые родинки могут быть связаны с изменениями в организме, такими как переходный возраст, беременность или воздействие гормонов.

Чем опасно появление новых родинок

Хотя большинство родинок являются безопасными, новые или изменяющиеся родинки могут представлять риск развития заболеваний кожи. Важно внимательно следить за изменениями. К тому же, некоторые родинки могут усиливать восприимчивость кожи к солнечному сгоранию, что увеличивает риск повреждения кожи.

Какие родинки считаются нормальными

Мелкие родинки, равномерные по цвету, обычно считаются нормальными и безопасными. Безопасные родинки обычно имеют четкие границы, не меняют свою форму и цвет со временем. Родинки, которые не изменяются в течение длительного времени, обычно не представляют опасности.

Несмотря на то, что появление родинок обычно безвредно, важно регулярно проверять их и обращаться к врачу в случае изменений. Это поможет своевременно выявить возможные проблемы и предотвратить серьезные осложнения.

Смотрите видео про самые популярные вопросы о родинках:

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