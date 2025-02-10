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Чем полезны кешью: как часто орехи надо есть

Виталий Кирсанов
10 февраля 2025, 21:44
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Кешью – прекрасный вариант добавить больше растительной пищи в свой рацион.
кешью
Чем полезны кешью / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Знахарка

Кратко:

  • Кешью полезны для сердца
  • Кешью помогут похудеть
  • Кешью помогают при диабете
  • Кешью поддерживают здоровье костей
  • Кешью защищают от воспаления

Орехи кешью не настолько популярны, как некоторые другие, однако они заслуживают того, чтобы вы не обошли их своим вниманием. Кешью - это и полезно, и вкусно одновременно. Они являются универсальным дополнением к различным блюдам - от салатов до десертов, а ещё это отличный вариант добавить больше растительной пищи в свой рацион, пишет Eating Well.

Автор Youtube-канала "Знахарка" также рассказала о пользе кешью.

1. Кешью полезны для сердца

Кешью положительно влияет на здоровье и прежде всего - на работу сердца. Ведь эти орехи являются прекрасным источником полезных для сердца моно- и полиненасыщенных жиров, говорит зарегистрированный диетолог Гиллиан Баркюмб.

Эти здоровые жиры могут улучшить уровень холестерина, если их употреблять вместо продуктов, богатых насыщенными жирами, таких как говядина или масло. Например, исследование показало, что когда люди с диабетом второго типа потребляли 10% ежедневных калорий из орехов кешью, уровень холестерина улучшился по сравнению с людьми, которые не ели кешью.

2. Кешью помогут похудеть

Также эти орехи могут помочь похудеть при том, что они довольно калорийны. Исследование показало, что калории из кешью организм усваивает не все, потому что их клетчатка задерживает часть жира и выводит его. Хотя унция сухого жареного кешью содержит 163 калории, мы усваиваем только примерно 84% из них.

Кроме того, сочетание белка и полезных для сердца жиров в кешью замедляет пищеварение, что может дольше оставлять вас сытыми. А еще в этих орехах низкое содержание сахара, что делает их лучше, чем другие закуски, например чипсы или конфеты, говорит диетолог.

3. Кешью помогают при диабете

Многие исследования подтверждают преимущества кешью для профилактики и лечения диабета. Во-первых, в этом продукте мало углеводов - всего 9 граммов на унцию кешью. Они также богаты другими питательными веществами, влияющими на уровень сахара в крови, такими как белок, клетчатка, здоровые жиры и антиоксиданты.

4. Кешью поддерживают здоровье костей

Прочность костей зависит не только от наличия кальция. Такие питательные вещества, как витамин K, магний и фосфор, также нужны скелету. А в кешью они как раз все есть.

5. Кешью защищают от воспаления

Кешью содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и защищают от окислительного стресса, который может привести к хроническим недугам - таким как болезни сердца и рак. Кешью также содержит цинк - минерал-антиоксидант, который поддерживает вашу иммунную систему сильной и здоровой.

Смотрите видео блогера о пользе кешью:

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