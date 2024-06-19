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Что делать со старым проросшим картофелем: есть или выбросить - ответ эксперта

Анна Косик
19 июня 2024, 04:03
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Хозяйки переживают, можно ли готовить из проросшего картофеля, ведь зачастую его остается немало, а выбрасывать жалко. Эксперт дал однозначный ответ.
Проросший картофель, картофель в кастрюле
Можно ли использовать старый картофель - эксперт дал ответ / Колаж: Главред, фото: flickr

Картофель является одним из базовых ингредиентов будничных блюд многих. Поэтому некоторые хозяйки любят затариваться им на несколько недель вперед. Поэтому часто картофель прорастает и возникает вопрос - можно ли использовать старый картофель, или все запасы отправлять на свалку?

Кулинарный эксперт Брайан Силнесс в статье SouthernLiving дал однозначный ответ на этот вопрос. По этому словам, прорастание картофеля не повод его сразу утилизировать, ведь технически его безопасно есть. Однако есть определенные нюансы по приготовлению блюд из такого картофеля.

Как правильно выбирать картофель для приготовления

Проросший картофель, как и обычный, в первую очередь надо хорошо вымыть. Далее - обязательно срезать ростки, ведь они могут негативно повлиять на организм.

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"Ростки содержат концентрацию гликоалкалоидов, соединений, которые, если вы их съедите в большом количестве, могут вызвать некоторые токсические эффекты", - сказал Силнесс.

Кроме этого важно проверить общее состояние каждой картофелины, ведь важно понимать, когда нельзя есть старую картошку. Если он слишком мягкий, увядший или морщинистый - такой овощ следует утилизировать. Не менее важно и то, как картофелины выглядят внутри - зеленые плоды есть тоже не стоит.

"Это может быть не из-за гликоалкалоидов, а скорее от хлорофилла и соланина, которые образуются, когда картофель подвергается воздействию света после сбора урожая. Хотя этот кусочек зелени не опасен для вашего здоровья, он может добавить горьковатый и травянистый вкус вашему сливочному картофельному пюре, поэтому лучше его не использовать", - добавил эксперт.

Что делать с непригодным к употреблению картофелем

Если вы определили, что картофель не удастся приготовить, то важно правильно его утилизировать. Многие рассматривают традиционные варианты, такие как сбрасывать старый картофель в компостную яму, но можно ли так делать?

Если вы не обрабатывали картофель гербицидами или пестицидами, то вполне можете отправить в компост и дать "вторую жизнь" картофелю. Овощи довольно быстро разлагаются, особенно если измельчить их перед закладкой или хотя бы разрезать пополам.

Что такое SouthernLiving?

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости по планированию домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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