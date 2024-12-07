Что можно подарить на Рождество мужчине: идеи для любого бюджета

Вы узнаете:
- Идеи подарков для мужчин на рождественские праздники
- Чем поразить мужчину на Рождество
Рождество - это атмосферный праздник, когда хочется дарить тепло, заботу и радость. Подбор подарка мужчине может быть сложной задачей, особенно если хочется удивить или выбрать что-то необычное.
Главред узнавал, каким подарком можно удивить мужчину и как его выбрать в зависимости от предпочтений и бюджета.
Традиционно на Рождество дарят подарки, которые создают уют и праздничное настроение. Издание New York Post опубликовало подборку, согласно которой одежда, такая как носки с рождественскими мотивами, стильный пиджак или теплая рубашка могут стать идеальным подарком.
Мужчинам можно подарить косметические наборы, например, духи, средства для ухода за бородой или волосами. Понравиться мужчине может и интересная книга, гаджеты, или даже любимые сладости.
Все вышеперечисленное - золотая "классика" подарков на любой случай жизни, а вот что необычное можно подарить мужчине? Хорошими вариантами будут:
- Сертификат на впечатления, такие как полет на воздушном шаре, мастер-класс по баристике, урок гольфа.
- Персонализированные вещи. Например, гравированный брелок, набор для виски с инициалами, именной ежедневник.
- Хобби-набор по моделированию, пивоварению или резьбе по дереву.
- Дизайнерский декор в виде стильного постера или карты звездного неба с важной датой.
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Что такое New York Post?
New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.
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