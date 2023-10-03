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Что нельзя есть вместе с творогом: три продукта-врага для желудка

Елизавета Бельмас
3 октября 2023, 11:48 обновлено 3 октября, 12:05
Главред расскажет, кагда нельзя есть творог и что лучше не сочетать с ним.
Что нельзя есть вместе с творогом
Что нельзя есть вместе с творогом / коллаж: Главред, фото: скриншот

Каждый хоть раз в жизни, но ощущал тяжесть после употребления творога со сладостями или творога с какао или сладким чаем. Всё это можно объяснить. Мы расскажем, с чем лучше не есть творог, чтобы не навредить организму.

Что нельзя есть вместе с творогом

Несмотря на полезные свойства творога, есть продукты, которые не рекомендуется употреблять с ним в одно время. Это, например, сахар, кислота и животные жиры. Соответственно, не стоит употреблят творог с мясом, рыбой, сахаром и кислотой.

Кислота некоторых фруктов участвует в свертываемости белка, что приводит к тому, что он не усваивается в организме. А парность животных белков усложняют работу пищеварения.

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Почему нельзя есть творог с сахаром

Употребление творога с сахаром, во-первых, не рекомендуется из-за высокого содержания углеводов, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или проблемами с углеводным обменом.

Во вторых, сахар может привести к брожению творога в желудке человека.

Что хорошо сочетается с творогом

Творог - продукт, который отлично сочетается с многими другими продуктами. Например, с ягодами и орехами. Эти сочетания обогатят его витаминами, минералами и белками. Также можно сочетать творог с зеленью и специями.

Когда нельзя есть творог

Чистый творог не всегда можно есть, иногда он может повлият на ухудшение самочувствия.

Ночью перед сном: тяжелая пища перед сном может вызвать неудобства в желудке и ухудшить качество сна, поэтому употребление творога лучше ограничить перед сном или есть за несколько часов до сна.

Сразу после физических нагрузок: после интенсивных тренировок лучше подождать некоторое время перед употреблением творога, чтобы дать организму немного отдохнуть и восстановиться.

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