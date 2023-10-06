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Что очень вредно для организма: эксперт рассказал, чем люди "убивают" себя

Елизавета Бельмас
6 октября 2023, 13:06 обновлено 6 октября, 13:26
Главред расскажет, какие продукты лучше избегать и не употреблять в пищу, чтобы не навредить себе.
Что очень вредно для организма
Что очень вредно для организма / коллаж: Гларвед, фото: скриншот

Ежедневно мы питаемся относительно одними и теми же привычными нам продуктами, однако мало кто знает, что многие из них катастрофически вредны для организма. Мы расскажем, какие продукты самые вредные для здоровья.

Эксперт по здоровому питанию и фитнесу Дмитрий Глебов рассказал в своем блоге о том, что очень вредно для организма человека.

Какие продукты питания вредны

Описывая, какие продукты лучше избегат в питании, Дмитрий Глебов на первое место поставил всю промышленную выпечку. Всё дело в том, что пшеничная мука, из которой изготавливается эта выпечка, сама по себе уже не имеет никакой пользы. Из такой муки кбирается клетчатка, витамины и минералы. Выпечка - это быстрый углевод с высоким гликемическим индексом, который резко поднимает глюкозу в крови и приводит к набору веса. К тому же, такая выпечка содержит сахар, что тоже очень плохо. Также в выпечке доволно часто содержится глютен. Он вреден. Однако вовсе не потому, что некоторые люди страдают его непереносимостью. Всё дело в том, что глютен - очень сильный аллерген, а человек может не знать, что он находится в зоне риска.

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На втором месте в списке оказалось магазинное молоко. Этот продукт очень популярен, однако мало кто знает, что такое молоко получают от коров, которых кормят кормами, колят гормонами и антибиотиками. При пастеризации все полезные вещества в таком молоке уничтожаются, даже кальций.

На третьем месте - колбасные изделия и полуфабрикаты. В этих продуктах много консервантов, загустителей, усилителей вкуса и часто практически нет мяса.

Четвертое место занимают готовые завтраки в форме хлопьев и прочего, что изготавливается из злаков, которые после обработки не имеют витаминов, минеролов и полезных элементов. К тому же, как правило, такие завтраки содержат много сахара и заливаются молоком, тем продуктом, что также есть в этом списке.

Последнее место в списке заняла селедка. Сама по себе эта рыба очень полезна, однако закрытая в пластике и масле селедка, по словам эксперта, превращается в яд. Всё дело в том, что консервант, которые используют для нее - это чаще всего уротропин, которые вреден для человека.

Подробнее о самых вредных продуктах смотрите в видео:

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