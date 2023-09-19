Что скажут люди: Наталя Холоденко рассказала, как не бояться мнения окружающих

Многие люди запрещают себе делать то, что они хотят, потому что боятся мнения окружающих людей. Это мешает полноценно жить и наслаждаться каждым днем. Мы расскажем, как забыть о мнении окружающих и наконец делать то, что вам нравится.
Как перестать бояться мнения окружающих
Известный в Украине психолог Наталья Холоденко специализируется на психологии человека и его отношениях с социумом. Эксперт утверждает, что постоянные мысли о том, что о нас подумают окружающие - это ловушка
Бегать и доказывать свою хорошесть - это оставаться в ловушке и драматическом, психологическом треугольнике, это быть глубоко зависимым человеком, это так и не начать жить своей жизнью, - комментирует психолог.видео дня
Наталья Холоденко уверенна, что самое страшное для человека - это не увидеть момента, когда злость на вас другого человека нужно использовать и согласиться с тем, что вы не всегда хороший. Момента, когда нужно согласиться с какими-либо обвинениями, чтобы перестать пытаться быть "хорошим" для всех.
А что мы делаем, когла нам намекают на это? Мы начинаем подтанцовывать, зарабатывать баллы,опровергать и приводить какие-то аргументы, - говорит Холоденко.
Психолог советует в таких ситуациях выдержать паузу или воспользоваться моментом для паузы, чтобы перестать доказывать людям, что вы хороший человек.
Смотрите видео о том, как перестати бояться чужого мнения:
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