Что значит "жданиками годувати": лишь единицы объяснят выражение

Правильное значение выражения известно не всем.

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Что значит "жданиками годувати"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает выражение "жданиками годувати"

Каково значение выражения "жданики поїсти"

Многие из нас хотя бы раз в жизни могли слышать выражение "годувати жданиками". Однако не все знают о его точном значении, даже несмотря на то, что эти два слова уже содержат в себе подсказку относительно правильного ответа.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это выражение, а также выражение "жданики поїсти".

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"Как-то мы с вами уже говорили о том, что означает выражение "жданиками годувати". "Жданиками годувати" означает обещать, обещать и так и не выполнить обещанного. Есть похожее выражение, которое звучит так - "жданики поїсти". Что же оно означает? "Жданики поїсти" означает потерять надежду. Надеюсь вам не придется "їсти жданики", - отметила она.

Смотрите видео о том, что значит "жданиками годувати":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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