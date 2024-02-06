Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

Если вы сможете заметить лесоруба в этой жуткой оптической иллюзии то у вас, очевидно, IQ всемирно известного сыщика.

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Головоломки - это бесплатный тренажер для ума / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Чтобы тренировать свой мозг, не нужно ходить в спортзал - просто решайте интересные задачи, сидя дома. Согласно исследованиям, головоломки и оптические иллюзии помогут улучшить концентрацию и внимания, а также способствовать предотвращению снижения когнитивных функций. Причем чем больше головоломок вы решите, тем лучше вы с ними научитесь справляться.

Чтобы потренироваться, попробуйте найти на картинке четвертого медведя за всего 36 секунд. К слову, лишь каждый пятый может решить эту головоломку.

А теперь посмотрите внимательно на черно-белую сцену в лесу. Она немного жутковатая, но не позволяйте этому отвлекать вас.

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На изображении есть бревна и виден топор. Но где же лесоруб? Именно его вам и нужно найти.

Время для решения головоломки ограничено - у вас есть всего шесть секунд.

Сможете ли вы заметить дровосека? / Фото: mirror.co.uk

Подсказка: сосредоточьте свои усилия на левой части изображения, потому что если вы смотрите направо, ваш поиск может оказаться безрезультатным.

Как быстро вы заметили лесоруба?

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти пять отличий в этой очень сложной головоломке, а также решить головоломку для самых зорких: нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке.

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