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Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

Анна Ярославская
6 февраля 2024, 02:24
Если вы сможете заметить лесоруба в этой жуткой оптической иллюзии то у вас, очевидно, IQ всемирно известного сыщика.
Головоломка
Головоломки - это бесплатный тренажер для ума / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Чтобы тренировать свой мозг, не нужно ходить в спортзал - просто решайте интересные задачи, сидя дома. Согласно исследованиям, головоломки и оптические иллюзии помогут улучшить концентрацию и внимания, а также способствовать предотвращению снижения когнитивных функций. Причем чем больше головоломок вы решите, тем лучше вы с ними научитесь справляться.

Чтобы потренироваться, попробуйте найти на картинке четвертого медведя за всего 36 секунд. К слову, лишь каждый пятый может решить эту головоломку.

А теперь посмотрите внимательно на черно-белую сцену в лесу. Она немного жутковатая, но не позволяйте этому отвлекать вас.

видео дня

На изображении есть бревна и виден топор. Но где же лесоруб? Именно его вам и нужно найти.

Время для решения головоломки ограничено - у вас есть всего шесть секунд.

Сможете ли вы заметить дровосека?
Сможете ли вы заметить дровосека? / Фото: mirror.co.uk

Подсказка: сосредоточьте свои усилия на левой части изображения, потому что если вы смотрите направо, ваш поиск может оказаться безрезультатным.

Как быстро вы заметили лесоруба?

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти пять отличий в этой очень сложной головоломке, а также решить головоломку для самых зорких: нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки
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