Девушка думала, что общается в интернете с мошенником: тот оказался настоящим принцем

Эстер и нигерийский принц Майкл / Коллаж 24 канала

21-летняя нигерийка Эстер, что переехала учиться в Великобританию, в 2020 году познакомилась в интернете с парнем по имени Тео, который мгновенно покорил ее сердце.

Впрочем, был один момент: вопреки частому и тесному общению до личной встречи за целый год так и не дошло. Тогда Эстер и заподозрила своего нового друга в обмане и мошенничеств, сообщает британское издание DailyMail.

Подозрительное поведение онлайн-возлюбленного заставило Эстер обратиться за поддержкой и помощью на телешоу MTV Catfish UK, которое выводит нечестных парней на чистую воду. Телевизионщики устроили масштабное расследование, чтобы понять, что же на самом деле скрывает парень.

Они исследовали его социальные сети и расспросили знакомых, которые рассказали, что настоящее имя парня не Тео, а Майкл. Это стало настораживать еще больше. Позже редакции написал лучший друг загадочного приятеля Эстер и попросил их прекратить расследование, поскольку у Тео или Майкла много дел. Тогда Эстер отправила парню специальную ссылку, чтобы проверить место его нахождения. Он открыл ее, и девушка узнала, что Тео-Майкл на самом деле в Лондоне, а не в Нигерии, как он сказал Эстер.

Парень, с которым общалась Эстер, оказался нигерийским принцем / Фото из инстаграма

Раздосадованная девушка сразу же отправила "обманщику" соответствующую ссылку, и Тео не оставалось ничего другого, кроме как признаться в том, кем именно он является на самом деле – в противном случае он навсегда потерял бы Эстер. Оказалось, что он – нигерийский принц, и на самом деле его зовут Майкл, а Тео – его второе имя.

Майкл добавил, что очень серьезно относится к отношениям с Эстер. Принц не хотел рассказывать о своем статусе, потому что боялся, что это изменит ее отношение к нему. Сейчас пара по-прежнему продолжает встречаться: в будущем они планируют официально заявить о своих отношениях.

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