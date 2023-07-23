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Девушка наотрез отказалась идти на свадьбу подруги: причина вас удивит

Сергей Кущ
23 июля 2023, 12:02 обновлено 23 июля, 12:02
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Девушка рассказала, что сильно поссорилась со своей подругой из-за мелочи.
Девушка наотрез отказалась идти на свадьбу подруги
Девушка наотрез отказалась идти на свадьбу подруги / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Планирование свадьбы - задача чрезвычайно сложная, но есть и хорошая новость. Девушка настолько сильно переживала по поводу бракосочетания своей подруги, что угрожает вообще не прийти на свадьбу.

Девушка рассказала, что сильно поссорилась со своей подругой после того, как призналась, что ей не нравится ее цветовая гамма, пишет Mirror.

22-летняя девушка пояснила, что они с будущей невестой дружили с детства, но были "очень разными душами". В то время как она планировала свою свадьбу, вплоть до кружевных деталей на платье, с самого детства, ее подруга относилась к этому более спокойно.

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"Они собираются пожениться в небольшом месте, расположенном в лесу. Когда они предложили эту идею, я подумала, что это немного странно, но неважно. Их кот будет нести кольцо, что, на мой взгляд, странно (но мило), но, опять же, это их свадьба. Все было хорошо, нестандартно, но хорошо, пока они не показали мне цвета", - заявила девушка.

Она считает, что цвета, которые они выбрали, просто ужасны.

"Это неоновый желто-зеленоватый цвет, темно-оранжевый (вроде как коричневатый) и мятно-зеленый. Это самая отвратительная палитра цветов, которую я когда-либо видела", - возмутилась девушка.

Она рассказала подруге о своих опасениях и о снах, но та только посмеялась.

"Я очень обиделась, что она посмеялась над моим искренним замечанием, и сказала ей, что не пойду на свадьбу, если цветовая гамма останется прежней. Она сказала, что я слишком остро реагирую и что мне нужно день или два, чтобы успокоиться, и мы оставили друг друга в покое, чтобы не провоцировать друг друга", - подытожила недовольная девушка.

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