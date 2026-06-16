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Девушка нашла способ зарабатывать десятки тысячи, не выходя из дома

Константин Пономарев
16 июня 2026, 13:15
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Благодаря перепродаже брендовой одежды женщина обрела финансовую независимость и планирует сделать свое хобби основной профессией.
Ханна Дивайн рассказала, что долгое время испытывала трудности с поиском традиционной работы
Ханна Дивайн рассказала, что долгое время испытывала трудности с поиском традиционной работы / Коллаж Главред, фото: Mirror

Вы узнаете:

  • Как заработать на старой одежде, не выходя из дома
  • Почему винтажные вещи продаются в разы дороже своей цены
  • С чего начался бизнес девушки, которая стала сама себе начальницей

Молодая жительница Великобритании смогла превратить случайную удачную продажу винтажной одежды в стабильный источник дохода. Купив куртку всего за 10 фунтов стерлингов и перепродав ее за 115 фунтов, она решила сделать перепродажу вещей своей основной профессией.

26-летняя Ханна Дивайн из графства Беркшир рассказала, что долгое время испытывала трудности с поиском традиционной работы. По ее словам, проблемы со здоровьем делали работу в обычном офисном графике слишком стрессовой. В поисках более гибкого заработка она решила попробовать перепродавать винтажную одежду через интернет. Об этом пишет Mirror.

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Как случайная сделка изменила жизнь

Первым крупным успехом для Ханны стала винтажная джинсовая куртка Ralph Lauren. Она приобрела ее всего за 10 фунтов стерлингов, а затем продала за 115 фунтов.

Этот опыт убедил женщину, что у нее есть талант находить недооцененные вещи и превращать их в прибыльные сделки. Позже она начала закупать партии винтажной одежды и выставлять товары на продажу через популярные онлайн-площадки.

Первым крупным успехом для Ханны стала винтажная джинсовая куртка Ralph Lauren
Первым крупным успехом для Ханны стала винтажная джинсовая куртка Ralph Lauren / Фото: Mirror

По словам Ханны, первоначально она вложила около 800 фунтов стерлингов в товар, не имея никаких гарантий успеха. Однако уже через несколько месяцев продажи стали регулярными.

Сколько британка зарабатывает в месяц

Сегодня Ханна ведет собственный магазин винтажной одежды на платформе Vinted. За чуть более полугода ей удалось заработать свыше 2300 фунтов стерлингов (почти 139 тысяч гривен). В среднем ее ежемесячный доход составляет от 500 до 1000 фунтов (от 30 тысяч до 60 тысяч гривен).

Ханна продает винтажную одежду на платформе Vinted
Ханна продает винтажную одежду на платформе Vinted / Фото: Mirror

Одной из самых удачных сделок стала покупка винтажной куртки Timberland за 14 фунтов стерлингов, которую позже удалось продать за 120 фунтов.

Женщина отмечает, что значительную часть времени уделяет анализу рынка. Перед покупкой вещей она изучает цены на различных торговых площадках, чтобы определить потенциальную прибыль.

Почему женщина отказалась от обычной работы

Ранее Ханна работала в розничной торговле, однако называла такую занятость слишком напряженной. Возможность самостоятельно планировать день и работать из дома стала для нее главным преимуществом нового занятия.

Ранее Ханна работала в розничной торговле
Ранее Ханна работала в розничной торговле / Фото: Mirror

По ее словам, отсутствие жесткого графика позволяет работать в комфортном темпе и самостоятельно принимать решения. Кроме того, она может выбирать только те вещи, которые действительно считает интересными и ценными.

Ранее Главред писал о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

Также сообщалось о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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