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Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

Сергей Кущ
19 сентября 2023, 10:18 обновлено 19 сентября, 10:18
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Марля может быть заменена различными материалами в разных сферах, в зависимости от задачи.
Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю
Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас знакомы с ситуацией, когда для отцеживания творога в рецепте указана марля. Но что делать, если ее нет под рукой? Мы расскажем, чем можно заменить марлю в разных ситуациях, когда кажется, что она незаменима.

Как можно отжать творог без марли?

Вместо марли можно использовать:

  • Чистую салфетку: Марлевую салфетку можно использовать в качестве аналога марли. Она подходит для отцеживания жидкости и будет равнозначной заменой.
  • Металлическое сито: Мелкое металлическое сито также подойдет для отцеживания творога. Оно позволит избежать потери мелких частиц.
  • Подходящий мешок: Если у вас есть чистый мешок из натуральных материалов (например, мешок для хлеба), его можно использовать для вытаскивания творога из сыворотки.

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Чем можно заменить марлю при глажке белья?

Иногда при глажке белья марля используется для создания пароотражающей поверхности. Если марли нет под рукой, можно воспользоваться следующими альтернативами:

  • Хлопковая ткань: Чистая хлопковая ткань, такая как простынь или фартук, может заменить марлю при глажке. Просто уложите ее между утюгом и бельем.
  • Бумага для гладильных досок: Если у вас есть гладильная доска, вы можете использовать специальную бумагу, предназначенную для гладильных досок. Она обеспечивает хорошее скольжение утюга и защищает белье.

Чем заменить марлю для бастурмы?

При приготовлении бастурмы марля играет важную роль, помогая обвести мясо и сохранить его форму. Если марли нет, можно воспользоваться следующими альтернативами:

  • Пищевая пленка.
  • Сетка для мяса.
  • Подходящая ткань.

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