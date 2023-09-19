Марля может быть заменена различными материалами в разных сферах, в зависимости от задачи.

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Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас знакомы с ситуацией, когда для отцеживания творога в рецепте указана марля. Но что делать, если ее нет под рукой? Мы расскажем, чем можно заменить марлю в разных ситуациях, когда кажется, что она незаменима.

Как можно отжать творог без марли?

Вместо марли можно использовать:

Чистую салфетку: Марлевую салфетку можно использовать в качестве аналога марли. Она подходит для отцеживания жидкости и будет равнозначной заменой.

Марлевую салфетку можно использовать в качестве аналога марли. Она подходит для отцеживания жидкости и будет равнозначной заменой. Металлическое сито: Мелкое металлическое сито также подойдет для отцеживания творога. Оно позволит избежать потери мелких частиц.

Мелкое металлическое сито также подойдет для отцеживания творога. Оно позволит избежать потери мелких частиц. Подходящий мешок: Если у вас есть чистый мешок из натуральных материалов (например, мешок для хлеба), его можно использовать для вытаскивания творога из сыворотки.

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Чем можно заменить марлю при глажке белья?

Иногда при глажке белья марля используется для создания пароотражающей поверхности. Если марли нет под рукой, можно воспользоваться следующими альтернативами:

Хлопковая ткань: Чистая хлопковая ткань, такая как простынь или фартук, может заменить марлю при глажке. Просто уложите ее между утюгом и бельем.

Чистая хлопковая ткань, такая как простынь или фартук, может заменить марлю при глажке. Просто уложите ее между утюгом и бельем. Бумага для гладильных досок: Если у вас есть гладильная доска, вы можете использовать специальную бумагу, предназначенную для гладильных досок. Она обеспечивает хорошее скольжение утюга и защищает белье.

Чем заменить марлю для бастурмы?

При приготовлении бастурмы марля играет важную роль, помогая обвести мясо и сохранить его форму. Если марли нет, можно воспользоваться следующими альтернативами:

Пищевая пленка.

Сетка для мяса.

Подходящая ткань.

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