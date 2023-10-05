Достать волосы недостаточно: стилист показал, как правильно вычистить расческу

Эксперт по волосам предложил последовать его примеру и действительно удалить скопившуюся грязь.

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Как убрать волосы с расчески / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Эксперт по волосам рассказал, что каждый, кто просто выдергивает из расчески волосы, неправильно чистит аксессуар.

Стилист - парикмахер Мэтт рассказал, что существует метод, который работает намного лучше. В своем TikTok он опубликовал видео, в котором показал, как нужно правильно чистить расческу.

"Выдергивать волосы из расчески — это не то же самое, что чистить ее", - пояснил стилист.

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Вместо этого Мэтт он предложил последовать его примеру и действительно удалить скопившуюся грязь.

"Чтобы по-настоящему очистить расческу, замочите ее в теплой воде, добавив в смесь немного шампуня. Смойте мыльную воду и потрите основание каждой кисти, чтобы удалить с нее всю грязь", - объяснил стилист, удаля волосы с расчески.

Как убрать волосы с расчески / скриншот с видео

Затем Мэтт положил уже чистые расчески на полотенце. Таким образом он не только убрал волосы с расчески, но убрал грязь, которую в основном не видно невооруженным взглядом.

Смотрите видео о том, как чистить расчески для волос:

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