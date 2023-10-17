Дурацкое имя пса едва не разрушило личную жизнь: девушка поделилась сердечной драмой

В Великобритании женщина, будучи подростком, опрометчиво назвала пса Дурачком (Stupid), а через девять лет сильно об этом пожалела. Ее историю рассказал британский таблоид Mirror.
Она рассказала, что получила коричневошерстного ретривера на день рождения, когда ей было 15 лет, и решила назвать его Дурачком, так как при первой встрече он врезался прямо в дверь ее комнаты, а потом попал в ловушку-мухобойку.
"Он прекрасный пес, но когда мы его только завели, он угодил прямо в мухобойку, и это натолкнуло меня на мысль назвать его "Дурачок", не потому, что я действительно считала его дурачком, а потому, что мне показалось забавным иметь собаку по кличке Дурачок", ‒ сказал он.
Сейчас девушке уже 24 года и она жалеет, что дала псу такое "уникальное" имя, поэтому в общественных местах она называет его Стю. Особенно после такого, как из-за этого имени сорвалось, казалось бы, совершенно успешное свидание.
Далее она рассказала, как познакомилась в баре с "очень милым" парнем и, рассказав о нем за выпивкой, пригласила его к себе в квартиру познакомиться с ее собакой.
"Я представила ему свою собаку обычной фразой "Это моя собака, ее зовут Дурачок". Он сказал: "Не называй его глупым, это просто собака", и я объяснила, в чем дело", ‒ сказал он.
Но парень внезапно рассвирепел и накинулся на девушку, ругая ее последними словами ‒ за то, что она так грубо обошлась с бедным животным.
Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.
Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".
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