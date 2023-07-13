Это нужно делать раз в несколько дней: как продезинфицировать экран телефона

Очень важно держать свои телефоны в максимально возможной чистоте.

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Как продезинфицировать экран телефона / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Телефон - это место, на котором размножается огромное количество бактерий. Некоторые из них являются микроорганизмами, способными вызвать у нас заболевания.

Это не означает, что если на вашем телефоне есть эти микробы, то вы обязательно заболеете, но следить за его чистотой все же необходимо.

"Пока эти микроорганизмы не попадают в отверстия вашего тела, все в порядке. Но большинство людей держат свои телефоны очень близко к лицу", - говорит Карен ВейРу Лин, доктор медицины, помощник декана факультета глобального здравоохранения Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона.

Таким образом, очень важно держать свои телефоны в максимально возможной чистоте.

Как продезинфицировать телефон?

Во-первых, необходимо полностью выключить телефон. Не волнуйтесь, это займет всего несколько минут.

Затем приобретите дезинфицирующие салфетки без отбеливателя, чтобы не повредить дисплей.

"Не используйте жесткие или больничные дезинфицирующие салфетки, - говорит Раджив Фернандо, доктор медицины, специалист по инфекционным заболеваниям из Саутгемптона.

Как дезинфицировать телефон / скриншот с видео

Поскольку вы очищаете только небольшую вещь, вам не нужна вся жидкость, содержащаяся в этих салфетках, поэтому лучше выдавить немного лишней жидкости. Это поможет избежать попадания капель в щели и выключения телефона. Протрите телефон салфеткой.

Затем воспользуйтесь влажной салфеткой из микрофибры или безворсовой тканью и снова протрите телефон.

Готово! Телефон продезинфицирован. Повторяйте эту процедуру каждые несколько дней, чтобы исключить контакт с бактериями.

Смотрите видео о том, как продезинфицировать телефон:

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