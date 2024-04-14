"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогноз

Военные действия и массовые ракетные удары могут закончится скоро. Астролог Ангелина Вакулина Главреду рассказала, что летом будет затишье.
"Летом в Украине будет более спокойно. Можно говорить о возвращении небольших населенных пунктов. Можем говорить о возвращении пленных. Могут вернуть тех, кого уже не ждали", - говорит астролог.
Чего ожидать осенью в Украине - прогноз
"Осенью будут повторяющиеся аспекты весны. Осенью, к сожалению, будет очень много переломных моментов на крупных направлениях и населенных пунктах. Мы можем говорить о Востоке, левом берегу Херсона, что будет решаться ситуация с войной глобальнее", - говорит астролог.
По словам астролога, осенью можно будет говорить о возвращении территорий.
"Можно будет говорить о возвращении крупных оккупированных территорий и о том, что, к сожалению, это будет неспокойно для мирных жителей. Весна - это показатель осени, примерный сценарий", - добавила астролог Главреду.
Также астролог ответила, когда могут быть переговоры Украины и России.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Я не вижу мирных переговоров с данной властью обеих стран. Текущий год (завершении войны - ред.) мы не рассматриваем. Я не вижу вообще никаких переговоров. 2024 год не может быть победным. Мы не можем говорить о том, что будет подписан договор и война на нашей территории закончится", - добавила она.
Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной для Главреда:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также:
- Когда закончится война в Украине: астролог назвала год
- Когда закончится глобальная война: астролог назвал самый тяжелый год для Украины
- Украину ждет самая опасная весна: астролог Вакулина - о грядущих событиях
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред