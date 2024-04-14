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"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогноз

Мария Тупик
14 апреля 2024, 11:11
Когда закончится война в Украине и ВСУ вернут оккупированные территории рассказала Главреду Ангелина Вакулина.
Когда закончится война в Украине прогноз
Когда закончится война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay, 121 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, Главред

Военные действия и массовые ракетные удары могут закончится скоро. Астролог Ангелина Вакулина Главреду рассказала, что летом будет затишье.

"Летом в Украине будет более спокойно. Можно говорить о возвращении небольших населенных пунктов. Можем говорить о возвращении пленных. Могут вернуть тех, кого уже не ждали", - говорит астролог.

Чего ожидать осенью в Украине - прогноз

"Осенью будут повторяющиеся аспекты весны. Осенью, к сожалению, будет очень много переломных моментов на крупных направлениях и населенных пунктах. Мы можем говорить о Востоке, левом берегу Херсона, что будет решаться ситуация с войной глобальнее", - говорит астролог.

По словам астролога, осенью можно будет говорить о возвращении территорий.

"Можно будет говорить о возвращении крупных оккупированных территорий и о том, что, к сожалению, это будет неспокойно для мирных жителей. Весна - это показатель осени, примерный сценарий", - добавила астролог Главреду.

Также астролог ответила, когда могут быть переговоры Украины и России.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Я не вижу мирных переговоров с данной властью обеих стран. Текущий год (завершении войны - ред.) мы не рассматриваем. Я не вижу вообще никаких переговоров. 2024 год не может быть победным. Мы не можем говорить о том, что будет подписан договор и война на нашей территории закончится", - добавила она.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной для Главреда:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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