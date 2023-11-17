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Этот факт перевернет ваш мир: из чего на самом деле делают мочалки для душа

Лидия Неплях
17 ноября 2023, 19:27
Кто бы мог подумать, что мочалки делают из того, что растет на обычном огороде.
Из чего делают мочалки
Из чего делают мочалки / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( В Ігоря), flickr (Ana Cidad)

Большинство людей знают, что мочалки - это натуральные губки для ванной комнаты, а многие полагают, что они родом из моря. Но женщина, которая выкладывает в TikTok свой бизнес по выращиванию мочалок, взорвала умы людей, рассказав о том, как она выращивает их в собственном саду в Техасе.

Из чего делают мочалки

Люфа — это природный материал, используемый в качестве мочалки, который получают из волокон тропического растения, принадлежащего к семейству тыквенных. Это растение часто выращивается в теплых климатических условиях, таких как Юго-Восточная Азия, Египет и другие тропические регионы.

"Мне посоветовали прокипятить мочалку или хотя бы замочить ее на некоторое время, и это сработало. Было очень противно, но потом кожица растения просто отвалилась", - говорит девушка.

видео дня

Она показала мочалку без кожицы, которая выглядит точно так же, как те, что все покупают в магазинах.

Мочалки можно использовать в душе или для мытья посуды, они полностью совместимы и натуральны. А еще они станут отличным подарком на Рождество.

Большинство зрителей TikTok признались, что даже не подозревали о том, что мочалки появились именно там.

"Мне было 46 лет, когда я узнала, что мочалки не из моря!!!", - написала одна женщина в коментариях.

Как пользоваться мочалкой

Чтобы продлить срок службы мочалок из люфы и поддерживать их в хорошем состоянии, важно соблюдать несколько простых правил ухода:

  • Регулярно очищайте мочалку: После каждого использования хорошо промывайте люфу под проточной водой, чтобы удалить мыло и остатки кожи.
  • Сушите в открытом и хорошо вентилируемом месте: После промывки важно тщательно высушить мочалку, чтобы предотвратить образование плесени и неприятных запахов. Не оставляйте мочалку в ванной комнате, где влажность высока.
  • Регулярно дезинфицируйте: Чтобы уничтожить бактерии, регулярно замачивайте мочалку в растворе с уксусом или мягким дезинфицирующим средством.
  • Заменяйте мочалку при первых признаках износа: Несмотря на долговечность, люфу следует менять каждые несколько месяцев, особенно если она начинает терять свою структуру или появляется плесень.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать мочалку из люфы и обеспечить ей длительный срок службы.

Смотрите, как растет люфа:

@from_the_garden I grew my own sponges in my suburban backyard! Here's the video on me cooking and taste testing the young luffa: @From the Garden Loofah or Luffa, however you spell it, does NOT grow in the ocean. It grows in very hot conditions through the summer months and grows prolifically if conditions are right. This is the ridge gourd luffa also known as Chinese okra and it's delicious cooked young. #luffa#loofah#luffasponge#texasgarden#growingsponges#gardentips#fromthegarden#gardentok♬ original sound - From the Garden

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