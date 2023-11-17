Этот факт перевернет ваш мир: из чего на самом деле делают мочалки для душа

Кто бы мог подумать, что мочалки делают из того, что растет на обычном огороде.

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Из чего делают мочалки / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( В Ігоря), flickr (Ana Cidad)

Большинство людей знают, что мочалки - это натуральные губки для ванной комнаты, а многие полагают, что они родом из моря. Но женщина, которая выкладывает в TikTok свой бизнес по выращиванию мочалок, взорвала умы людей, рассказав о том, как она выращивает их в собственном саду в Техасе.

Из чего делают мочалки

Люфа — это природный материал, используемый в качестве мочалки, который получают из волокон тропического растения, принадлежащего к семейству тыквенных. Это растение часто выращивается в теплых климатических условиях, таких как Юго-Восточная Азия, Египет и другие тропические регионы.

"Мне посоветовали прокипятить мочалку или хотя бы замочить ее на некоторое время, и это сработало. Было очень противно, но потом кожица растения просто отвалилась", - говорит девушка. видео дня

Она показала мочалку без кожицы, которая выглядит точно так же, как те, что все покупают в магазинах.

Мочалки можно использовать в душе или для мытья посуды, они полностью совместимы и натуральны. А еще они станут отличным подарком на Рождество.

Большинство зрителей TikTok признались, что даже не подозревали о том, что мочалки появились именно там.

"Мне было 46 лет, когда я узнала, что мочалки не из моря!!!", - написала одна женщина в коментариях.

Как пользоваться мочалкой

Чтобы продлить срок службы мочалок из люфы и поддерживать их в хорошем состоянии, важно соблюдать несколько простых правил ухода:

Регулярно очищайте мочалку : После каждого использования хорошо промывайте люфу под проточной водой, чтобы удалить мыло и остатки кожи.

: После каждого использования хорошо промывайте люфу под проточной водой, чтобы удалить мыло и остатки кожи. Сушите в открытом и хорошо вентилируемом месте : После промывки важно тщательно высушить мочалку, чтобы предотвратить образование плесени и неприятных запахов. Не оставляйте мочалку в ванной комнате, где влажность высока.

: После промывки важно тщательно высушить мочалку, чтобы предотвратить образование плесени и неприятных запахов. Не оставляйте мочалку в ванной комнате, где влажность высока. Регулярно дезинфицируйте : Чтобы уничтожить бактерии, регулярно замачивайте мочалку в растворе с уксусом или мягким дезинфицирующим средством.

: Чтобы уничтожить бактерии, регулярно замачивайте мочалку в растворе с уксусом или мягким дезинфицирующим средством. Заменяйте мочалку при первых признаках износа: Несмотря на долговечность, люфу следует менять каждые несколько месяцев, особенно если она начинает терять свою структуру или появляется плесень.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать мочалку из люфы и обеспечить ей длительный срок службы.

Смотрите, как растет люфа:

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