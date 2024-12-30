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"Этот подарок проклят": мужчина рассказал о рождественском сюрпризе от свекрови

Марина Фурман
30 декабря 2024, 15:28
83
Мужчина был удивлен, когда получил подарок.
подарок
Какой подарок получил мужчина на Рождество / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что подарила свекровь 48-летнему мужчине на Рождество
  • Действительно ли кольцо проклятое

Когда речь идет о подарках, часто можно встретить как классические сюрпризы, так и настоящие незабываемые вещи, которые могут вызвать немало вопросов. На портале Reddit мужчина поделился фотографией "киношного" кольца, которое он получил на Рождество от свекрови, предполагая, что оно может быть "проклято".

Мужчина опубликовал фото на котором можно увидеть золотое кольцо с большим черным камнем.

видео дня

"Я 48-летний мужчина, который не является ни готом, ни злодеем из фильмов о Бонде - и все же свекровь подарила мне это кольцо на Рождество. Судя по ее смеху, когда я распаковывал подарок, я предполагаю, что это кольцо проклято.", - написал мужчина.

Подарок
Подарок / Фото: скриншот Reddit r/CasualUK

Впоследствии под публикацией появилось немало комментариев.

Одни пользователи спрашивали об отношениях мужа и свекрови, другие же шутливо писали о взрывчатке, радиоуправляемом устройстве для подрыва и даже о скрытой камере.

Между тем четвертый пользователь был поражен подарком.

"Я интересуюсь кольцами, хотя и не являюсь экспертом, но это выглядит как кольцо, которое носят мусульмане, из специального камня "aqeeq" - сказал он.

Впоследствии, мужчина, который получил подарок от свекрови поблагодарил пользователей за объяснения. И подчеркнул, что все же будет надевать перстень.

Как выяснил Главред, камень "aqeeq" защищает от негативной энергии, а также способствует духовному развитию.

"Я не религиозный человек, но если это было хорошо для Мухаммеда, то точно подойдет и мне! Спасибо за комментарий - вы научили меня чему-то новому.", - добавил автор сообщения.

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