Головоломка для самых внимательных: надо найти живую собаку за 11 секунд

Хорошим способом развлечься и потренировать мозг станет разгадка головоломок. Веселые оптические иллюзии поднимают настроение и помогают учиться быстро разбираться в сложных вопросах. На этот раз нам нужно найти живую собаку среди игрушек.
Головоломка от Jagranjosh очень хитрая и не непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассматривать игрушки. У вас будет время на поиск правильного ответа.
На картинке – женщина, которая стоит с поводком и ищет свою собаку. Рядом с ней много игрушек. Где-то там и спрятался ее пес.
Дается всего 11 секунд. Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти правильный ответ? Держите подсказку: настоящая собака слева от игрушечного медведя. Ответ обведен в желтый кружочек.
Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Пробуйте другие оптические иллюзии – например, головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Там всего за 3 секунды нужно найти особенную лису.
Кроме того, вы можете попробовать разгадать оптическую иллюзию, где нужно надо найти букву W всего за 4 секунды. На картинке множество букв M, это путает концентрацию и мешает отыскать правильный ответ.
А еще у нас есть головоломка, где надо за 4 секунды найти апельсин. Фишка иллюзии в том, что нужно быстро отыскать апельсин, который не похож на другие.
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