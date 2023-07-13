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Химик Репич показал, сколько микробов на наших подушках и схватился за голову

Сергей Кущ
13 июля 2023, 16:32 обновлено 13 июля, 16:32
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Пот и жир, которые выделяет наша кожа, являются просто идеальной средой для размножения микробов.
Химик Репич показал, сколько микробов на наших подушках
Химик Репич показал, сколько микробов на наших подушках / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Каждый день мы ложимся спать на мягкую подушку даже не подозревая, сколько микробов на ее поверхности.

Пот и жир, который выделяет наша кожа, являются просто идеальной средой для их размножения, отмечает кандидат химических наук, научный эксперт телеканала 1+1 Глеб Репич.

Он решил проверить, какая "живность" обитает на наших подушках.

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Он взял образцы с наволочки и поместил в термостат на сутки. После этого рассмотрел образцы под микроскопом.

"Эта подушка не менялась две недели, но я не ожидал такого разнообразия микробных колоний. Здесь есть микрококус лютеус - они абсолютно безопасны. А вот эти белые колонии - это стафилококки. Именно они могут вызвать разные гнойники, фурункулы и другие гнойные воспаления. Также в образцах есть стрептобациллы. И я не знаю, что это. Потому что единственные мне знакомые стрептобациллы - это возбудители сибирской язвы", - заявил химик.

Сколько микробов на подушке
Сколько микробов на подушке / скриншот с видео

Также химик в образцах обнаружил протеи в подвижной форме - это представитель фекальной флоры.

Смотрите видео о том, сколько микробов можно найти на подушке:

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микробы Глеб Репич
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