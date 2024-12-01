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Хитрая задача на логику: нужно перевести людей через мост за 17 минут

Анна Ярославская
1 декабря 2024, 04:30
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Головоломка не так проста, как кажется. Только самые умные люди могут решить ее за 30 секунд или меньше.
Головоломка
Головоломку нужно решить как можно быстрее / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Решение задач на логику способствует улучшению когнитивного здоровья в любом возрасте. Также это может быть забавным времяпрепровождением в кругу семьи или друзей.

Главред предлагает вам разобраться со сложной головоломкой, которую решить смогут не все. Она тренирует пространственное мышление и логику.

Итак, вам нужно провести четырех человек через шаткий мост в темноте. Этот мост разваливается на части, поэтому только два человека могут идти по нему одновременно. Поскольку они находятся в темноте, то им нужен фонарик. Он есть, но только один на двоих.

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Без фонарика переходить мост слишком опасно. Светить с другой стороны моста запрещается. Кроме того, всем четырем людям понадобится разное время, чтобы перейти мост.

Первому человеку потребуется одна минута, второму — две минуты, третьему и четвертому — семь и десять минут соответственно. Всего на пересечение моста можно потратить всего 17 минут.

Чтобы решить эту задачу, вам нужно выяснить, за какое наименьшее время все четверо смогут пересечь мост

Многие люди предполагают, что самый быстрый способ переправить всех через мост - это использовать самого быстрого члена группы в качестве проводника, чтобы переправить остальных трех людей.

Однако, если пойти этим путем, то на завершение перехода группе потребовалась бы 21 минута — что дольше, чем фактический ответ.

Кроме того, если бы все было бы так просто, то головоломка была бы слишком легкой.

Подсказка: первая и последняя пары, которые пересекают мост, одинаковы.

Правильный ответ. Люди, которым требуется одна и две минуты, должны перейти мост первыми. Человек, у которого есть две минуты, возвращается с фонариком раньше тех, кому требуется 7 и 10 минут, затем пересекает мост и оставляет двоих на исходной стороне. Затем человек с одной минутой возвращается с фонариком, и они пересекают мост в последний раз с человеком с двумя минутами. Таким образом, на пересечение моста в общей понадобится 17 минут.

Кстати, мастера решения головоломок могут разобраться с этой задачей всего за 30 секунд. А сколько времени понадобилось вам?

Главред бросает вам еще один вызов и предлагает решить новую головоломку, которая покажет, являетесь ли вы человеком с высоким уровнем IQ. Нужно найти букву N среди множества букв M.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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