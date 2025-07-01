И на хлеб, и на шашлык хватало: что можно было купить за 10 гривен в 1996 году

Вы узнаете:
- Что можно было купить за 10 гривен в 1996 году
- Какая зарплата была в 1996 году
- Как жили украинцы в конце 20 века
Цены в Украине за годы независимости существенно изменились. Средняя зарплата в 1996 году составляла около 100-130 гривен. Кстати, доллар в конце 20 века стоил 1,77 грн/долл. Главред выяснил, что можно было купить на 10 гривен в 1996 году.
Автор YouTube-канала Характерник рассказал, что после провозглашения независимости Украины в обращение ввели временную денежную единицу - карбованец, которая просуществовала всего 5 лет.
"В 1996 году появилась гривна, сначала она была крепкой очень валютой", - рассказал автор канала.
По его словам, в 1996 году хлебом можно было накормить всех учеников школы, ведь один батон стоил 32 копейки, а на десять гривен можно было купить 31 батон.
Литр молока стоил 90 копеек, на десять гривен можно было позволить 11 литров молока.
"Поэтому если добавить молоко к хлебу, точно никто голодным не остался бы", - убежден мужчина.
Пол-литра сметаны в 1996 году стоили 1,5 гривны. На десять гривен получаем 4,5 литра.
Килограмм мяса стоил тогда 4 гривны, а значит имея десять гривен вы могли купить 2,5 килограмма мяса. Можно было смело идти на пикник и жарить шашлык.
А литр рафинированного подсолнечного масла в 1996 году стоил 1,8 гривны, и на десять гривен, соответственно, его можно было купить 5,5 литров.
Килограмм гречки стоил 60 копеек. За десять гривен можно было купить 16,5 килограммов крупы.
В 1996 году килограмм картофеля стоил всего 30 копеек, поэтому за 10 гривен можно было приобрести аж 33 килограмма. Столько же стоила и соль - килограмм соли обошелся бы в те же 30 копеек, следовательно, за десятку тоже получалось более 30 килограммов.
Литр бензина стоил 60 копеек. На десять гривен получалось 16,5 литров бензина.
"На 10 гривен можно было легко поехать в соседнюю область и обратно", - отметил автор видео.
В то же время в комментариях под видео пользователи пишут, что жилось в 1996 году нелегко. Ведь зарплаты были мизерными, к тому же выплаты очень часто задерживали или отдавали продуктами.
"И зарплату не выплачивали по 6-8 месяцев, поэтому мяса и сметаны мы не видели. Картофель и свекла были, потому что мы их выращивали на участках, но это были только овощи, а об остальном нечего было и говорить. Зарплату мужу выдали сахаром - 6 мешков", - рассказала одна из женщин под видео.
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Что известно о канале Характерник на YouTube?
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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