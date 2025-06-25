Не имеет ничего общего с деньгами: историк раскрыл истинное значение слова "хабар"

В украинском языке существует много малоизвестных слов синонимим к слову "хабар".

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Что такое "хабар" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Что означает слово "хабар"

Из какой страны оно происходит

В украинском языке существует немало слов, имеющих тюркское происхождение. Среди них и слово "хабар". Согласитесь, первое, что приходит на ум, когда слышите это слово, - это деньги. Однако на самом деле оно имеет совсем другую трактовку. Главред выяснил, что означает тюркское слово "хабар".

Историк Александр Алферов рассказал, что слово пришло в украинский язык из турецкого - "хабер", а к нему - из арабского.

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А вот с деньгами это слово ничего общего не имеет. Слово "хабар" означает - новость или сообщение.

Со временем слово "хабар" на территории Украины изменило свое значение - его начали понимать как денежную плату за новость или информацию. А позже словом "взятка" начали называть неправомерное вознаграждение.

Между прочим, в Казахстане с 1990-х годов "Хабар" - крупнейший медиахолдинг страны.

Как на украинском заменить слово "хабар"

В украинском языке существует много слов синонимов к слову "хабар", в частности:

"вирва";

"підкуп";

"кубан";

"хапанка";

"мзда";

"пайка";

"ралець";

"відчипне";

"мазило";

"вирва".

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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