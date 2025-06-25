Вы узнаете:
- Что означает слово "хабар"
- Из какой страны оно происходит
В украинском языке существует немало слов, имеющих тюркское происхождение. Среди них и слово "хабар". Согласитесь, первое, что приходит на ум, когда слышите это слово, - это деньги. Однако на самом деле оно имеет совсем другую трактовку. Главред выяснил, что означает тюркское слово "хабар".
Историк Александр Алферов рассказал, что слово пришло в украинский язык из турецкого - "хабер", а к нему - из арабского.
А вот с деньгами это слово ничего общего не имеет. Слово "хабар" означает - новость или сообщение.
Со временем слово "хабар" на территории Украины изменило свое значение - его начали понимать как денежную плату за новость или информацию. А позже словом "взятка" начали называть неправомерное вознаграждение.
Между прочим, в Казахстане с 1990-х годов "Хабар" - крупнейший медиахолдинг страны.
Как на украинском заменить слово "хабар"
В украинском языке существует много слов синонимов к слову "хабар", в частности:
- "вирва";
- "підкуп";
- "кубан";
- "хапанка";
- "мзда";
- "пайка";
- "ралець";
- "відчипне";
- "мазило";
- "вирва".
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Кто такой Александр Алферов?
Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.
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