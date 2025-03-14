Деньги будут "течь рекой": где дома разместить денежное дерево

Долларовое дерево необходимо держать подальше от прямых солнечных лучей.

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Где разместить растение, чтобы притянуть богатство / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Где поставить денежное дерево

Какой должна быть оптимальная температура в комнате для растения

Денежное дерево - довольно популярное комнатное растение, ведь толстянка неприхотлива в уходе, при этом выглядит красиво. Если вы хотите, чтобы растение не только радовало внешним видом, но и притягивало в дом достаток, Главред выяснил, где его нужно разместить.

Прежде всего важно учесть, что денежное дерево "любит" свет, но без прямых солнечных лучей. Лучше всего дерево размещать недалеко от окна с юго-восточной стороны или юго-западной.

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Кроме того, растение не стоит ставить на подоконниках или возле радиаторов отопления, кондиционеров. Толстянка не переносит резких колебаний температуры. Оптимальная температура для денежного дерева - от 18 до 25°C.

Если верить приметам, для того, чтобы денежное дерево приносило достаток и притягивало финансовый успех, его следует разместить в юго-восточном углу квартиры.

Как пишет 24 Канал, вокруг дерева можно установить фигурки золотого, зеленого и синего цветов - именно они ассоциируются с деньгами и богатством.

Эзотерики верят, что денежное дерево может быть своеобразным индикатором финансового состояния семьи. Если растение начинает высыхать или сбрасывать листья без явной причины, это сигнал, что нужно внимательнее следить за своими финансами и ограничить расходы.

А вот если, растение расцветает - ждите невероятного успеха.

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Почему денежное дерево называют тихим убийцей? Денежное дерево часто называют "тихим убийцей". Причина этого - ядовитость растения. Дело в том, что в листьях денежного дерева содержится мышьяк - один из самых сильных натуральных ядов. Нужно следить за тем, чтобы дети и животные не контактировали с толстянкой, иначе такое взаимодействие может закончиться отравлением.

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