Как очистить окрашенные стены: 7 шагов к идеальной чистоте

Стены нашего дома имеют решающее значение для общей эстетики. Со временем даже на ухоженных стенах могут скапливаться пятна и пыль. К счастью, очистить окрашенные стены легче, чем вы думаете.
Когда и как мыть окрашенные стены
Регулярная очистка стен является важным условием и вы будете удивлены, узнав, что даже в маленькой квартире стены могут занимать значительную площадь. Итак, как и как часто мыть окрашенные стены?
Окрашенные стены рекомендуется мыть раз в год. Однако, если вы курите или сильно контактируете с химическими веществами, увеличивайте частоту до двух или трех раз в год. Кроме того, уделите особое внимание местам, наиболее подверженным пятнам и трению.
Как отмыть окрашенные стены: средства
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть:
- Скребок с ручкой;
- Веник или пылесос со щеткой;
- Белое полотенце;
- Безворсовые салфетки для пыли;
- Мягкая губка;
- Два ведра теплой воды (одно с моющим средством для посудомоечной машины и одно с чистой водой).
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Как очистить окрашенные стены и удалить пятна: шаг за шагом
- Подготовка: уберите мебель, декорации и картины со стен. Накройте пол плотной тканью, чтобы защитить его от мыла и воды.
- Удаление пыли: используйте пылесос с щеткой или метлой, накрытой полотенцем, чтобы удалить пыль, скопившуюся на стенах.
- Обратите внимание на плинтус: очистите плинтус, так как он имеет свойство накапливать много грязи, используя тряпку или мочалку с ручкой.
- Выполните тест: перед очисткой всей стены проведите тест на менее заметной области, чтобы убедиться, что краска не повредится.
- Очистка тряпкой и губкой: смочите белую тряпку в мыльном растворе и осторожно потрите стенки. Используйте губку для обработки углов и щелей.
- Промыть чистой водой: протрите стену другой тканью, смоченной чистой водой, часто меняя воду.
- Сушка и вентиляция: после того, как вы вымыли стены, откройте окна и дайте им высохнуть.
Виды красок и их очистка
Темпера : Темперные краски не могут глубоко очищаться. Ограничьте уборку удалением пыли.
Краски для пластика: их можно тщательно чистить, не боясь повредить.
Gotelé: текстура gotelé требует больше усилий при очистке.
Чистка покрашенных стен не должна быть сложной задачей. С правильными материалами и этими советами вы сможете поддерживать ваши стены свежими и чистыми круглый год. Следуйте этим шагам и наслаждайтесь сияющим домом.
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