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Как очистить окрашенные стены: 7 шагов к идеальной чистоте

Руслана Заклинская
10 декабря 2023, 04:15
Узнайте, как вернуть вашим стенам новый вид с помощью простых способов очистки.
Как очистить окрашенные стены: 7 шагов к идеальной чистоте
Советы, которые помогут легко отмыть стены / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com, ua.depositphotos.com

Стены нашего дома имеют решающее значение для общей эстетики. Со временем даже на ухоженных стенах могут скапливаться пятна и пыль. К счастью, очистить окрашенные стены легче, чем вы думаете.

Когда и как мыть окрашенные стены

Регулярная очистка стен является важным условием и вы будете удивлены, узнав, что даже в маленькой квартире стены могут занимать значительную площадь. Итак, как и как часто мыть окрашенные стены?

Окрашенные стены рекомендуется мыть раз в год. Однако, если вы курите или сильно контактируете с химическими веществами, увеличивайте частоту до двух или трех раз в год. Кроме того, уделите особое внимание местам, наиболее подверженным пятнам и трению.

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Как отмыть окрашенные стены: средства

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть:

  • Скребок с ручкой;
  • Веник или пылесос со щеткой;
  • Белое полотенце;
  • Безворсовые салфетки для пыли;
  • Мягкая губка;
  • Два ведра теплой воды (одно с моющим средством для посудомоечной машины и одно с чистой водой).

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Как очистить окрашенные стены и удалить пятна: шаг за шагом

  1. Подготовка: уберите мебель, декорации и картины со стен. Накройте пол плотной тканью, чтобы защитить его от мыла и воды.
  2. Удаление пыли: используйте пылесос с щеткой или метлой, накрытой полотенцем, чтобы удалить пыль, скопившуюся на стенах.
  3. Обратите внимание на плинтус: очистите плинтус, так как он имеет свойство накапливать много грязи, используя тряпку или мочалку с ручкой.
  4. Выполните тест: перед очисткой всей стены проведите тест на менее заметной области, чтобы убедиться, что краска не повредится.
  5. Очистка тряпкой и губкой: смочите белую тряпку в мыльном растворе и осторожно потрите стенки. Используйте губку для обработки углов и щелей.
  6. Промыть чистой водой: протрите стену другой тканью, смоченной чистой водой, часто меняя воду.
  7. Сушка и вентиляция: после того, как вы вымыли стены, откройте окна и дайте им высохнуть.

Виды красок и их очистка

Темпера : Темперные краски не могут глубоко очищаться. Ограничьте уборку удалением пыли.

Краски для пластика: их можно тщательно чистить, не боясь повредить.

Gotelé: текстура gotelé требует больше усилий при очистке.

Чистка покрашенных стен не должна быть сложной задачей. С правильными материалами и этими советами вы сможете поддерживать ваши стены свежими и чистыми круглый год. Следуйте этим шагам и наслаждайтесь сияющим домом.

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