Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

Правильный сбор и хранение капусты помогут вам наслаждаться этим овощем на протяжении многих месяцев.
Капуста - это одна из самых популярных и полезных овощей, но когда же именно ее следует собирать, чтобы она была наиболее вкусной и питательной? Мы рассмотрим, как понять, что капуста уже созрела, когда нужно ее убирать, особенности сбора в Украине и как правильно хранить этот овощ после сбора.
Как понять, что капуста уже созрела?
- Размер головки: Главное признак созревания капусты - это размер головки. Она должна быть плотной и достаточно крупной, в зависимости от сорта.
- Листья: Листья вокруг головки капусты начинают желтеть и отмирать, что свидетельствует о завершении роста.
- Плотность: При пальпации головки они должны быть плотными и упругими.
Когда нужно убирать капусту?
Сезон сбора капусты может варьироваться в зависимости от региона и погодных условий. В Украине капусту обычно собирают с середины сентября до начала октября. Оптимальное время для сбора - утро или вечер, когда температура ниже.
видео дня
Как хранить капусту после сбора?
Чтобы капуста оставалась свежей и сохраняла свои полезные свойства, следуйте этим рекомендациям:
- Очистите головку от внешних желтых листьев.
- Капусту лучше всего хранить в подвале, погребе или холодильнике при температуре около 0°C.
- Не мойте капусту перед хранением, так как излишняя влага может спровоцировать гниение.
Вам может быть интересно:
- 10 минут и готово: как убрать царапины на линзах очков
- Как убрать запах сырости в ванной: не будет ни плесени, ни вони
- 3 движения - нет проблем: чем смазать молнию, чтобы не заедала
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.