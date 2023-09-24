Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

Правильный сбор и хранение капусты помогут вам наслаждаться этим овощем на протяжении многих месяцев.

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Как понять, что пора собирать капусту / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Капуста - это одна из самых популярных и полезных овощей, но когда же именно ее следует собирать, чтобы она была наиболее вкусной и питательной? Мы рассмотрим, как понять, что капуста уже созрела, когда нужно ее убирать, особенности сбора в Украине и как правильно хранить этот овощ после сбора.

Как понять, что капуста уже созрела?

Размер головки: Главное признак созревания капусты - это размер головки. Она должна быть плотной и достаточно крупной, в зависимости от сорта.

Главное признак созревания капусты - это размер головки. Она должна быть плотной и достаточно крупной, в зависимости от сорта. Листья: Листья вокруг головки капусты начинают желтеть и отмирать, что свидетельствует о завершении роста.

Листья вокруг головки капусты начинают желтеть и отмирать, что свидетельствует о завершении роста. Плотность: При пальпации головки они должны быть плотными и упругими.

Когда нужно убирать капусту?

Сезон сбора капусты может варьироваться в зависимости от региона и погодных условий. В Украине капусту обычно собирают с середины сентября до начала октября. Оптимальное время для сбора - утро или вечер, когда температура ниже.

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Как хранить капусту после сбора?

Чтобы капуста оставалась свежей и сохраняла свои полезные свойства, следуйте этим рекомендациям:

Очистите головку от внешних желтых листьев. Капусту лучше всего хранить в подвале, погребе или холодильнике при температуре около 0°C. Не мойте капусту перед хранением, так как излишняя влага может спровоцировать гниение.

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