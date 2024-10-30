Как постирать рюкзак, сохранив его форму и цвет: проверенные методы

О чем идет речь:
- Как правильно стирать рюкзак в машинке и вручную
- Советы, как часто и какими методами стирать рюкзак
Рюкзак - незаменимый спутник для учебы, работы и путешествий. Чтобы он дольше оставался чистым и выглядел как новый, его стоит периодически стирать.
В издании Martha Stewart описано несколько простых способов, которые помогут вернуть рюкзаку чистоту.
Как постирать рюкзак в машинке
- Проверьте этикетку, чтобы узнать, можно ли стирать рюкзак в машинке.
- Опорожните рюкзак, откройте все карманы.
- Обработайте пятна пятновыводителем и оставьте на 10 минут.
- Поместите рюкзак в сетчатый мешок для стирки.
- Выберите деликатный режим, теплую воду и добавьте качественное стиральное средство.
- После стирки выньте рюкзак и просушите его вверх дном.
Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.
Глубокая очистка для рюкзаков с запахом плесени
- Проверьте этикетку для указаний по уходу.
- Опорожните все отделения.
- Перед отбеливанием проверьте стойкость цвета.
- Смешайте ⅓ стакана отбеливателя с 4 литрами воды, замочите рюкзак на 10 минут.
- Далее постирайте рюкзак на деликатном режиме в сетчатой сумке и высушите.
Как постирать рюкзак вручную
- Очистите все отделения.
- Проверьте стойкость цвета.
- Смешайте ⅓ стакана отбеливателя с 4 литрами воды и замочите рюкзак на 10 минут.
- Добавьте ложку стирального средства в воду, хорошо промойте рюкзак.
- Промойте чистой водой и просушите вверх дном.
Как часто стирать рюкзак
Частота стирки зависит от использования. При ежедневном использовании в транспорте или офисе стирать стоит раз в месяц, для менее активного - раз в семестр.
Советы для поддержания чистоты
Чтобы рюкзак реже нуждался в стирке, регулярно очищайте его от мелкого мусора и используйте дезинфицирующие салфетки. Для защиты материала после стирки нанесите водоотталкивающий спрей.
Также Главред рассказывал о замечательном лайфхаке, который облегчит жизнь. Эксперты рассказали, что делать, если куртка после стирки сбилась.
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