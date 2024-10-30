Как постирать рюкзак, сохранив его форму и цвет: проверенные методы

Чтобы рюкзак реже нуждался в стирке, регулярно очищайте его от мелкого мусора и используйте дезинфицирующие салфетки.

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Как правильно стирать рюкзак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Как правильно стирать рюкзак в машинке и вручную

Советы, как часто и какими методами стирать рюкзак

Рюкзак - незаменимый спутник для учебы, работы и путешествий. Чтобы он дольше оставался чистым и выглядел как новый, его стоит периодически стирать.

В издании Martha Stewart описано несколько простых способов, которые помогут вернуть рюкзаку чистоту.

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Как постирать рюкзак в машинке

Проверьте этикетку, чтобы узнать, можно ли стирать рюкзак в машинке. Опорожните рюкзак, откройте все карманы. Обработайте пятна пятновыводителем и оставьте на 10 минут. Поместите рюкзак в сетчатый мешок для стирки. Выберите деликатный режим, теплую воду и добавьте качественное стиральное средство. После стирки выньте рюкзак и просушите его вверх дном.

Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.

Глубокая очистка для рюкзаков с запахом плесени

Проверьте этикетку для указаний по уходу. Опорожните все отделения. Перед отбеливанием проверьте стойкость цвета. Смешайте ⅓ стакана отбеливателя с 4 литрами воды, замочите рюкзак на 10 минут. Далее постирайте рюкзак на деликатном режиме в сетчатой сумке и высушите.

Как постирать рюкзак вручную

Очистите все отделения. Проверьте стойкость цвета. Смешайте ⅓ стакана отбеливателя с 4 литрами воды и замочите рюкзак на 10 минут. Добавьте ложку стирального средства в воду, хорошо промойте рюкзак. Промойте чистой водой и просушите вверх дном.

Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред - инфографика

Как часто стирать рюкзак

Частота стирки зависит от использования. При ежедневном использовании в транспорте или офисе стирать стоит раз в месяц, для менее активного - раз в семестр.

Советы для поддержания чистоты

Чтобы рюкзак реже нуждался в стирке, регулярно очищайте его от мелкого мусора и используйте дезинфицирующие салфетки. Для защиты материала после стирки нанесите водоотталкивающий спрей.

Также Главред рассказывал о замечательном лайфхаке, который облегчит жизнь. Эксперты рассказали, что делать, если куртка после стирки сбилась.

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