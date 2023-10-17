УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как приготовить куриные окорочка с корочкой: этот способ сведет всех с ума

Яна Ставская
17 октября 2023, 05:30
Этот рецепт куриных бедер в духовке заинтересует всех, кто устал от однотипного запекания.
Куриные голени
Читайте, как приготовить куриные бедра в духовке с майонезом / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com

Иногда приготовить хрустящую курицу сложно даже опытным домохозяевам. Мясо требует не только ловкости, но и внимательности.

Известная в TikTok своими лайфхаками блогерша Тэмми Луиза показала способ готовки мяса, который многих озадачил, а у некоторых пользователей даже вызвал отвращение. Но тем не менее ролик не покидает "топы" по просмотрам в соцсети.

Рецепт куриных бедер в духовке - смотрите видео от Тэмми Луизы:

видео дня

Как приготовить куриные бедра в духовке

Так что же сделала Тэмми? Девушка взяла две большие пачки с чипсами, сделала аккуратный надрез посередине упаковки, затем добавила к чипсам кетчуп и майонез.

Но потом - и это многих ее подписчиков смутило - достала размороженные куриные бедрышки и поместила внутрь упаковок.

После тщательного перемешивания всех ингредиентов девушка разместила запанированное мясо на большой протвень с фольгой и еще раз посыпала блюдл остатками чипсов.

Блогерша показала конечный результат - куриные бедрышки действительно оказались хрустящими, что и продемонстрировала автор идеи на видео.

Вас также могут заинтересовать другие лайфхаки:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт курица лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в Израиле

"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в Израиле

02:45 Мир
Налетели сразу 5 истребителей: россияне атаковали Херсонщину

Налетели сразу 5 истребителей: россияне атаковали Херсонщину

23:06 Украина
Три самолета Су-25 и сотни солдат: генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на Юге

Три самолета Су-25 и сотни солдат: генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на Юге

21:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:10

Потери России в октябре и будут ли рекорды?

05:30

Как приготовить куриные окорочка с корочкой: этот способ сведет всех с умаВидео

05:00

Как отмыть сковороду от застарелого жира: простой и универсальный способ

04:40

РФ копит ракеты: когда оккупанты планирують массированно бить по Украине

04:20

67-летняя звезда "Секса в большом городе" снялась в нижнем белье от Кардашьян

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:40

Эксперт пояснил, будет ли Китай вмешиваться в войну в Израиле

03:15

Вы всю жизнь хранили яйца не там: повар рассказала о секрете их приготовления

02:45

"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в ИзраилеВидео

02:02

Так во всем мире: почему пожарные машины красные

Реклама
01:32

"Проблема на 50 лет": эксперт назвал сценарии развития событий на Ближнем ВостокеВидео

00:47

Звезда "Скаженого весілля" рассказал, как над ним издевался покойный Ступка

00:30

"Это благословение": мужчина неожиданно отреагировал на гибель девочки.

16 октября, понедельник
23:20

Бывший возлюбленный Мишиной признался, почему не переходит на украинский язык

23:06

Налетели сразу 5 истребителей: россияне атаковали Херсонщину

23:01

Пожертовал деньги на ВСУ: на Ровенщине суд освободил мужчину, ударившего полицейского

22:40

Оба фрегата Черноморского флота ушли из Новороссийска - СМИ

22:06

Олег Скрипка рассказал, будет ли воевать в рядах ВСУ

22:04

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украину ворвалась мощная магнитная буря

21:56

Пентагон отобрал 2 тысячи бойцов для отправки в Израиль - WST

21:37

Три самолета Су-25 и сотни солдат: генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на Юге

Реклама
21:23

РФ пытается "взять" два села: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом

20:34

Лесная идиллия: Потап показал романтический отдых с NK на природе

20:30

Оккупантов разрывало в клочья вместе с техникой: ВСУ остановили новый штурм РФВидео

20:05

55% немцев поддерживают план Шольца не давать ВСУ ракеты Taurus - опрос

19:53

В истории с производством FPV-дронов на хлебных заводах РФ появился нюанс

19:43

РФ боится морских дронов, как огня: враг строит барьер возле Керченского моста

19:27

Сколько можно курить без вреда для здоровья: ответ изумит даже матерых курильщиков

19:22

Ударит +2 и накроют дожди: на Украину налетело похолодание

19:12

Под угрозой крупный город: РФ хочет захватить новые территории – генерал ВСУ

19:10

Результаты наступления ВСУ: Украину ждет три сценариямнение

19:04

Арканы Таро: как узнать их значение и расчитать свою судьбу за 2 минуты

18:38

Только гений найдет ножницы на картинке за 10 секунд: сложная оптическая иллюзия

18:37

С ракеткой, как у папы: Свитолина показала крошку-дочь в ее первый День рождения

18:35

Скандал в сети: Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ, тот "вспыхнул"

18:26

Колонны техники в огне: враг изменил тактику и идет на прорыв - офицер ВСУ

18:03

Чуть не истек кровью: из Мариуполя чудом выехал военный, на которого охотились россияне

17:52

Эксперт спрогнозировал сроки войны в ИзраилеВидео

17:50

Не переедай, чтобы потом не пожалеть: врач рассказала, сколько чипсов можно есть в день

17:49

Оккупанты яростно штурмуют Авдеевку: в ГУР назвали главную цель РФ

17:39

"Россия убивает эту организацию": Кулеба призвал выгнать агрессора из ОБСЕ

Реклама
17:30

Украина показала силу на поле боя: в США заявили, что не дадут Киеву проиграть

17:29

Берите, иначе пожалеете: зачем продавцы спрашивают нужен ли чек

17:28

Не Дантес и не Кацурин: Дорофеева призналась, кого видела в соблазнительном сне

16:53

Ряд областей под прицелом: РФ готовится массированно бить по Украине – эксперт

16:52

Домашний хлеб будет храниться дольше благодаря одной необычной хитростиВидео

16:48

"Шахтер" уволил главного тренера: Срна назначен и.о.

16:33

Что нельзя никому одалживать 18 октября, чтобы не потерять семейное счастье: приметы

16:26

Израиль отказал Зеленскому в визите, потому что "сейчас не время" – СМИ

16:21

Как Россия может получать оружие от КНДР: в WP узнали способ

16:17

Признали даже россияне: эксперт объяснил почему морги Донецка переполнены

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять