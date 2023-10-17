Как приготовить куриные окорочка с корочкой: этот способ сведет всех с ума

Иногда приготовить хрустящую курицу сложно даже опытным домохозяевам. Мясо требует не только ловкости, но и внимательности.
Известная в TikTok своими лайфхаками блогерша Тэмми Луиза показала способ готовки мяса, который многих озадачил, а у некоторых пользователей даже вызвал отвращение. Но тем не менее ролик не покидает "топы" по просмотрам в соцсети.
Рецепт куриных бедер в духовке - смотрите видео от Тэмми Луизы:
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Как приготовить куриные бедра в духовке
Так что же сделала Тэмми? Девушка взяла две большие пачки с чипсами, сделала аккуратный надрез посередине упаковки, затем добавила к чипсам кетчуп и майонез.
Но потом - и это многих ее подписчиков смутило - достала размороженные куриные бедрышки и поместила внутрь упаковок.
После тщательного перемешивания всех ингредиентов девушка разместила запанированное мясо на большой протвень с фольгой и еще раз посыпала блюдл остатками чипсов.
Блогерша показала конечный результат - куриные бедрышки действительно оказались хрустящими, что и продемонстрировала автор идеи на видео.
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