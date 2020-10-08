Как распознать изменника: сексологи указали на необычную физиологическую особенность

Согласно новому исследованию, мужчины с низким голосом с большей вероятностью изменят своей половине. / yavahitna.com.ua

Вы когда-нибудь задумывались, как распознать изменника?

Исследователи из Юго-Западного университета в Китае утверждают, что по высоте мужского голоса можно предсказать намерения обмана. Согласно новому исследованию, мужчины с низким голосом с большей вероятностью изменят своей половине.

В ходе исследования группа изучила 116 студентов мужского пола и 145 студенток, у которых были относительно короткие отношения.

Было указано, что участники произносят одни и те же фразы, что позволяет исследователям оценить глубину их голоса. Также участников спрашивали, насколько вероятно, что они изменят в отношениях. Анализ результатов показал, что мужчины с низким голосом чаще сбиваются с пути.

Однако высота женского голоса не была связана с шансами обмануть.

В исследовании, опубликованном в журнале "Личность и индивидуальные различия", исследователи, возглавляемые Цзин Чжан, заявили: "Наши результаты показали, что мужчины с глубким голосом более склонны к неверности и меньше привержены своим романтическим отношениям, чем женщины с грубыми голосами. Этот эффект не наблюдался у женщин".

Хотя причина этого остается неясной, у исследователей определился ряд возможных теорий.

Они продолжили: "Этот результат может свидетельствовать о том, что развитие мужских голосов и неверности у мужчин имеет одну и ту же биологическую основу, то есть на них влияет уровень тестостерона. Это еще одна вероятная причина того, что мужчины с низким голосом имеют более сильное намерение совершить неверность и положительно относятся к неверности".

"Грубые голоса среди мужчин в значительной степени связаны с долгосрочным здоровьем и социальным доминированием и с большей вероятностью будут восприниматься как достижение более высоких социальных позиций, которые были ценны для женщин на протяжении истории эволюции. Учитывая это, связь между мужскими голосовыми характеристиками и намерениями неверности, скорее всего, будет опосредована расширением доступа к женщинам. Это необходимо для будущих исследований, чтобы изучить эту связь".