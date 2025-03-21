Как создать пассивный доход: миллионерша дала суперсоветы

Вы узнаете:
- Чем занималась ранее миллионерша
- Какие именно советы дает Дженни Ву
Основатель компании Mind Brain Emotion, доктор Дженни Ву, которая зарабатывает более 1 миллиона долларов только на Amazon, дала свой совет №1, как начать успешно подрабатывать. Об этом пишет Сnbc.
"Идея традиционной работы с 9 до 5 в корпоративной среде никогда не была для меня. Я всегда хотела финансовой свободы и гибкости, чтобы работать на своих условиях. Поэтому за последние два десятилетия, будучи студенткой, штатным сотрудником, научным исследователем и домохозяйкой, я начала заниматься различными видами подработки", - отметила она.видео дня
По ее словам, теперь у нее есть несколько источников пассивного дохода: продажа карточных игр на Amazon, создание онлайн-курсов, выступления в компаниях об эмоциональном интеллекте, чтение лекций в университетах и импакт-инвестирование.
Ее совет №1 для тех, кто также хочет обзавестись пассивными источниками дохода, - разработать четкий план прибыльности.
"Слишком часто я вижу, как люди погружаются в свои увлечения, не задумываясь о том, как и когда они получат прибыль. Эта оплошность может как способствовать, так и препятствовать вашему успеху", - отметила она.
Три вещи, которые следует иметь в виду, по ее мнению:
Знайте свои цифры. Необходимо понимать, сколько вы готовы инвестировать и потенциально потерять, прежде чем станете прибыльным. Чтобы знать это, необходимо реалистичное понимание вашей первоначальной чистой прибыли и способов повышения вашей прибыльности.
Избегайте распространенных ловушек, которые могут нанести ущерб прибыльности: занижение цен на свои услуги, неспособность точно учитывать свое время, игнорирование альтернативных издержек.
Начинайте с конечной цели и ставьте себя на первое место. Прибыльность - не только деньги, она также касается того, как ваше предприятие влияет на качество вашей жизни. Ваше физическое и психическое благополучие должно быть на первом месте.
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