Как упаковать чемодан легко и без нервов: несколько малоизвестных лайфхаков

Собрать чемодан компактно и быстро можно, зная эти легкие, однако полезные трюки.

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Как обычный воздушный шарик поможет в путешествии

Зачем обертывать стеклянные вещи памперсами

Блогерша Лорен поделилась с подписчиками полезными советами, которые помогут упростить подготовку к путешествию.

В своем TikTok-аккаунте она опубликовала видео с эффективными приемами для упаковки вещей, которые она узнала от стюардессы. Видео уже набрало более 78 тысяч лайков и более 500 комментариев, отмечает Главред.

видео дня

Вот несколько важных советов:

Чтобы избежать протекания дезодоранта или другой жидкости, Лорен рекомендует отрезать часть воздушного шарика и накрыть им верх бутылочки.

Обувь лучше паковать не в основной отдел чемодана, а под внутреннюю подкладку с молнией.

Также блогер советует сразу складывать вещи в вертикально поставленный чемодан для удобства.

Для защиты стеклянной бутылки при перевозке Лорен предлагает обернуть ее памперсами с обеих сторон, надежно зафиксировав их липучками.

А чтобы всегда знать местонахождение чемодана, можно положить в него AirTag от Apple или аналогичный трекер. Это поможет быстро найти багаж при потере.

Кстати, одна девушка опаздывает на рейсы и садится в самолет последней. Есть очень интересная разгадка, зачем она все же это делает.

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TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

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