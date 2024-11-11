Как упаковать чемодан легко и без нервов: несколько малоизвестных лайфхаков

Новое в материале:
- Как обычный воздушный шарик поможет в путешествии
- Зачем обертывать стеклянные вещи памперсами
Блогерша Лорен поделилась с подписчиками полезными советами, которые помогут упростить подготовку к путешествию.
В своем TikTok-аккаунте она опубликовала видео с эффективными приемами для упаковки вещей, которые она узнала от стюардессы. Видео уже набрало более 78 тысяч лайков и более 500 комментариев, отмечает Главред.
@jeffandlaurenshow Pro Packing Tips for Travel! ? Советы и хитрости для упаковки одежды, туалетных принадлежностей и многого другого во время путешествий в этом праздничном сезоне! Хаки для того, чтобы оставаться организованным! #travel#holiday#traveltips♬ Blitzkrieg Bop (Mono) - Ramones
Вот несколько важных советов:
- Чтобы избежать протекания дезодоранта или другой жидкости, Лорен рекомендует отрезать часть воздушного шарика и накрыть им верх бутылочки.
- Обувь лучше паковать не в основной отдел чемодана, а под внутреннюю подкладку с молнией.
- Также блогер советует сразу складывать вещи в вертикально поставленный чемодан для удобства.
- Для защиты стеклянной бутылки при перевозке Лорен предлагает обернуть ее памперсами с обеих сторон, надежно зафиксировав их липучками.
- А чтобы всегда знать местонахождение чемодана, можно положить в него AirTag от Apple или аналогичный трекер. Это поможет быстро найти багаж при потере.
Кстати, одна девушка опаздывает на рейсы и садится в самолет последней. Есть очень интересная разгадка, зачем она все же это делает.
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TikTok
TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.
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