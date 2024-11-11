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Как упаковать чемодан легко и без нервов: несколько малоизвестных лайфхаков

Даяна Швец
11 ноября 2024, 21:21
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Собрать чемодан компактно и быстро можно, зная эти легкие, однако полезные трюки.
Как упаковать чемодан легко и без нервов: несколько малоизвестных лайфхаков
/ pixabay.com

Новое в материале:

  • Как обычный воздушный шарик поможет в путешествии
  • Зачем обертывать стеклянные вещи памперсами

Блогерша Лорен поделилась с подписчиками полезными советами, которые помогут упростить подготовку к путешествию.

В своем TikTok-аккаунте она опубликовала видео с эффективными приемами для упаковки вещей, которые она узнала от стюардессы. Видео уже набрало более 78 тысяч лайков и более 500 комментариев, отмечает Главред.

видео дня
@jeffandlaurenshow Pro Packing Tips for Travel! ? Советы и хитрости для упаковки одежды, туалетных принадлежностей и многого другого во время путешествий в этом праздничном сезоне! Хаки для того, чтобы оставаться организованным! #travel#holiday#traveltips♬ Blitzkrieg Bop (Mono) - Ramones

Вот несколько важных советов:

  • Чтобы избежать протекания дезодоранта или другой жидкости, Лорен рекомендует отрезать часть воздушного шарика и накрыть им верх бутылочки.
  • Обувь лучше паковать не в основной отдел чемодана, а под внутреннюю подкладку с молнией.
  • Также блогер советует сразу складывать вещи в вертикально поставленный чемодан для удобства.
  • Для защиты стеклянной бутылки при перевозке Лорен предлагает обернуть ее памперсами с обеих сторон, надежно зафиксировав их липучками.
  • А чтобы всегда знать местонахождение чемодана, можно положить в него AirTag от Apple или аналогичный трекер. Это поможет быстро найти багаж при потере.

Кстати, одна девушка опаздывает на рейсы и садится в самолет последней. Есть очень интересная разгадка, зачем она все же это делает.

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TikTok

TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

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