Как ускорить созревание томатов: интересный лайфхак с зубочистками

Ничто так не разочаровывает опытного садовода, как зеленые помидоры на кустах, которые ну никак не спешат созревать.

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Как подкормить томаты для скорейшего созревания / unsplash.com

Целью огородников в конце сезона урожая является собрать как можно больше вкусных и спелых овощей. Прекрасно, если они еще и сочные и не поражены фитофторой и другими болячками. Однако есть несколько не сложных способов, как ускорить созревание томатов в теплице и на огороде.

Как заставить покраснеть помидорыв открытом грунте и теплице

Вот самые распространенные способы:

Больше света - ключ к хорошему урожаю. Для этого ветви необходимо поднять ближе к солнцу, а лишние листья, затеняющие плоды, удалить.

Если ночь прохладная - стоит накрыть помидоры нетканой тканью.

Лишние ветки замедляют созревание помидоров, поэтому их необходимо удалить.

Стоит также осторожно и слегка потянуть вверх томатный куст из почвы, чтобы надорвать мелкие корни для лучшего созревания.

Чем обработать помидоры для более быстрого созревания?

Обработка йодом (10-15 мл на ведро воды) или раствором поваренной соли (1 стакан на 1 ведро воды) - неплохой химический "стресс" для урожая. Также можно обработать содой - 1 ч. л. порошка разводят в литре теплой воды и опрыскивают раствором кусты. Кроме этого, подкормить овощи можно и древесной золой.

Способы ускорения созревания помидоров

Чтобы мобилизовать силы на созревание плодов и семян, надо сделать у основания стебля сквозной разрез длиной 2-3 см (нож нужно продезинфицировать), а затем вставить скрепку или зубочистку.

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Также существует другой замечательный лайфхак с зубочисткой - надо сначала продезинфицировать ее и место прокола, а затем проткнуть зубочисткой основу помидоров у плодоножки (где-то на 1 см).

Как подготовить землю для рассады? Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

Что делать, чтобы сорванные зеленые помидоры созрели

Если плоды пришлось собрать еще зелеными, можно поставить их дозревать в хорошо освещенном месте в домашних условиях и положить туда один или два спелых помидора

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