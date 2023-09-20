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Как узнать сколько лет коту: 3 способа понять, что ваш любимец постарел

Сергей Кущ
20 сентября 2023, 15:29 обновлено 20 сентября, 15:29
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Также существует специальная таблица, которая помогает перевести возраст кошки в человеческие годы.
Как узнать сколько лет коту
Как узнать сколько лет коту / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Животные, такие как кошки, могут быть настоящей загадкой, когда речь идет об их возрасте. Но есть несколько хитростей и методов, которые помогут вам более точно определить, сколько лет вашему пушистому другу.

Как определить возраст кошки по внешним признакам?

  • Смотрите на зубы: Одним из самых надежных способов определения возраста кошки является осмотр ее зубов. Молодые котята имеют молочные зубы, которые со временем заменяются постоянными. По состоянию и износу зубов можно приближенно оценить возраст.
  • Оцените состояние глаз: Молодые кошки часто имеют яркие и чистые глаза, в то время как с возрастом могут появиться изменения, такие как помутнение или различные отложения.
  • Внимательно рассмотрите шерсть: Плотность и состояние шерсти также могут дать подсказку о возрасте. Молодые кошки часто имеют более густую и мягкую шерсть.

Как определить возраст котенка по внешнему виду?

Котята растут очень быстро в первые несколько месяцев жизни. Исходя из их размера и веса, можно сделать предположение о возрасте. Например, котенок, весом около 500 грамм, скорее всего, младше месяца.

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Котята обычно открывают глаза примерно в возрасте 7-14 дней. По этому признаку также можно определить возраст.

Как рассчитать возраст кошки по человеческим меркам?

Существует специальная таблица, которая помогает перевести возраст кошки в человеческие годы. Обычно считается, что первый год кошки соответствует примерно 15-18 человеческим годам, второй год - 24 годам, а каждый последующий год - прибавляет еще 4-5 лет.

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